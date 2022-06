Video: “Yo espero que Petro la rompa”, el mensaje de La Liendra por nuevo presidente de Colombia

La Liendra, influencer colombiano, opinó sobre lo ocurrido en las pasadas elecciones presidenciales en las que resultó electo Gustavo Petro como presidente de Colombia. Foto: Instagram @la_liendraa

Las elecciones presidenciales en Colombia dejaron un sin sabor en algunos de sus ciudadanos tras conocerse el triunfo de Gustavo Petro como nuevo mandatario para el periodo 2022 – 2026. Este fue el caso de Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien pasó una temporada de vacaciones en Europa y aunque no votó para primera ni segunda vuelta, a su regreso opinó de lo ocurrido en las urnas el pasado 19 de junio.

El pereirano estuvo recorriendo varias ciudades del continente europeo entre las que se encontraban París, Madrid, Ámsterdam, Roma y Ciudad del Vaticano, en compañía de su novia, Dani Duke, y otros influenciadores colombianos, con quienes, además, celebró su cumpleaños en un yate.

Luego de disfrutar las mieles de la extravagancia y los lujos en su recorrido por Europa, a su regreso el creador de contenido expresó a través de sus redes sociales lo que pensaba del triunfo de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, que tuvo una votación de 11.281.013 frente a lo obtenido por Hernández, 10.580.412 votos.

La opinión de La Liendra se produjo dos días después que el nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, se alzara con el triunfo luego de haber protagonizado otros dos intentos en 2010 y 2018 respectivamente, siendo el primer presidente en la historia de Colombia en pertenecer a la izquierda.

“Yo la verdad no sé si va a ser un buen o mal presidente, tampoco sé si nos vamos a volver como Venezuela, tampoco sé si se van a ir las empresas, yo no sé nada porque eso es el futuro, solamente sé que es el presidente y ya. Entonces dejémoslo trabajar, yo espero que Petro la rompa, primero que mis gustos políticos está mi país”, dijo La Liendra en sus historias de Instagram.

El pereirano pidió a sus seguidores que dejaran trabajar al mandatario electo y que no le lancen malas energías debido a que quienes salen perdiendo son los ciudadanos. También puntualizó que está feliz por todas las personas que votaron por el Cordobés y espera que les cumpla las promesas que hizo durante la campaña.

“Estoy diciéndoles que confíen en él, que dejemos de especular. Dejémoslo trabajar, ya es el presidente, esperemos que salga Colombia adelante y tirémosle la buena vibra. Dejemos de estar pensando que nos vamos a volver como Venezuela, pensemos positivo, que va a cumplir y va a ayudar a nuestro país”, agregó el influenciador.

Finalmente, el creador de contenido aseguró que quienes votaron por Gustavo Petro son personas muy apasionadas y que en el llegado caso de no cumplir con su plan de gobierno, serán los primeros que le reclamarán por los errores que cometa durante su mandato.

“Petro sabe la responsabilidad tan grande que tiene y los votantes que tiene atrás, nea confiemos en él y digamos que este país va a salir adelante”, puntualizó el cafetero.

Y concluyó diciendo que las personas tienen que trabajar por conseguir lo que sueñan: “no importa si es o no un buen presidente, si usted no se levanta nadie, ni Petro le va a dar casa, ni Petro le va a dar el play, ni la ropa, no importa el presidente que sea, si usted no se levanta desde la mañana a trabajar usted no consigue nada, nada le va a llegar hasta su casa”.

Aquí puede ver el contenido completo de La Liendra hablando sobre las elecciones :

El influenciador pidió a sus seguidores que dejen trabajar a Gustavo Petro y que trabajen por sus sueños, a no esperar nada regalado

