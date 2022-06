Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de tapabocas en Colombia por repunte de COVID-19

Ante el leve repunte de casos de coronavirus en el país, Carlos Álvarez, médico infectólogo y representante de Colombia para la OMS para estudios del covid-19, dijo que se debe volver a poner en práctica el autocuidado y aplicarse las dosis de refuerzo correspondiente con cada edad.

“En lo posible que la persona mantenga el autocuidado y el aislamiento, es decir, que una persona que tenga síntomas respiratorios haga el auto-aislamiento, porque puede ser covid pero puede ser cualquier otro virus”, dijo Álvarez sobre quienes tienen sintomatología coronavirus sin confirmar.

Álvarez señaló que todas las personas, porque pueden ser asintomáticos, deberán evaluar los espacios con poca ventilación y las aglomeraciones, con el fin de tomar las medidas de prevención correspondiente:

“Los que no tengan síntomas y tengan factores de riesgo, deberían volver principalmente al uso del tapabocas. Yo creo que el hecho de que no sea obligatorio no significa que cada uno evalúe sus riesgos y siga usando el tapabocas al menos en este momento que estamos en épocas de lluvias”, señaló.

Aunque las hospitalizaciones y muertes, en cuanto a cifras siguen estable, los contagios han ido subiendo, por lo que el nuevo pico obedece más a una mutación del virus, lo que puede generar nuevas subvariantes, como nuevas versiones del ómicron, según Álvarez.

El relajamiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población sería uno de los factores por los cuales se han incrementado el número de personas que contraen la covid-19. Además, que en muchos sitios que tienen espacios cerrados ya no es obligatorio el uso del tapabocas por la normatividad del Gobierno Nacional.

“Aquí el punto es cómo hacer para que cambie la percepción de riesgo de las personas, a medida que pasa el tiempo se habla de un efecto que se llama la paradoja de la prevención, cuando las personas ven que no hay muertes ni tantos casos graves entonces menos se preocupan por seguir prevenir”, dijo Álvarez.

Por lo anterior, el especialista puntualizó que se deben volver a las buenas costumbres de bioseguridad con el fin de reducir el porcentaje de posibilidad de contagio, entre las medidas que se recomienda está el uso de tapabocas en espacios cerras y transporte público y evitar aglomeraciones.

Álvarez también puntualizó que los nuevos contagios en Colombia se podría deber a la pérdida de inmunidad que se había ganado con las vacunas, ya que tras seis meses, según los diferentes estudios, hay una alta probabilidad de perdida de anticuerpos, por lo que hizo el llamado a los colombianos a aplicarse la dosis de refuerzo correspondiente:

“Aquí el llamado es lo que hacemos hoy es lo que va a pasar en los siguientes meses. Si no nos vacunamos ahora probablemente vamos a seguir teniendo incremento de casos en los meses que vienen en el segundo semestre del 2022″, señaló el especialista.

Cabe señalar que el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, ya había afirmado que “Colombia presenta un leve incremento en el número de contagios por covid-19, y sigue representando un mayor riesgo para la salud de personas sin vacunarse y con factores de riesgo”.

Según el reporte más reciente de MinSalud, del 10 al 16 de junio se presentaron 8.287 recuperados, 13.810 nuevos casos, 24 fallecidos; en cuanto a las pruebas para detectar el covid se hicieron 128.803, de las cuales 49.067 eran PCR, de antígeno 79.736; en total van 5.952.212 recuperados, 6.131.657 casos, 139.918 fallecidos, 35.304.331 muestras procesadas, 14.496 casos activos.

