Crece tensión en el Medellín por el cruce de declaraciones entre Julio Comesaña y directivas del club

Julio Avelino Comesaña firma contrato como director técnico de Independiente Medellín. Foto: DIM

La novela de la salida del DT uruguayo Julio Comesaña del Medellín no termina. Pese a que el club informó que el final del contrato se dio de común acuerdo, este lunes el propio Comesaña aseguró que no fue así, sino que lo despidieron y por eso hay un furo clima de tensión entre el entrenador, directivas e hinchas.

“Yo no me fui, me fueron”. Con esas palabras inició su descargo Comesaña en El VBAR de Caracol. Luego, señaló: “Yo voy a decir cómo son realmente los hechos. A mí el señor Raúl Giraldo antes de salir de Bogotá me citó al club. Daniel Mauricio Ossa, el presidente, se salió. Fue Giraldo el que me informó que habían decidido cambiar el cuerpo técnico y que querían solucionar conmigo la salida anticipada. Yo no pregunté nada. Había una cláusula de rescisión y yo le dije que si me sacaban, me tenían que indemnizar”.

Comesaña, de 74 años de edad y con pasado en Junior, Patriotas, Cali, Pereira, Santa Fe y Tolima en Colombia, agregó que “con el profesor Franco (Jorge Franco, el preparador físico) sí estábamos preocupados hace rato porque no había ninguna conversación de planeación para el segundo semestre. Me llamaba poderosamente la atención que no había reuniones. Yo hablaba esporádicamente de varias cosas con Raúl Giraldo, pero nada formal. La noche anterior al partido contra La Equidad habíamos informado que les íbamos a dar unos días de descanso a los jugadores. También les dijimos a los jugadores que no era seguro que nosotros volviéramos”.

También, en referencia al presidente del club, Mauricio Ossa, precisó que aceptó la cesión tranquilo y no preguntó nada, pero aseguró que vio unas declaraciones de Ossa que le molestan porque no quiere que se falte a la verdad y le gusta que se digan las cosas como son.

“Él es un muchachito joven y Raúl, su tío, lo ha puesto al frente del club. Lo que él dijo es faltar a la verdad. Cuando él dice que subestimamos la Copa Sudamericana no es verdad; no fue el club el que la subestimó. Nuestro objetivo era clasificar a los ocho de la Liga BetPlay”, explicó Comesaña.

Agregó: “La falta de empatía la genera el presidente, porque se reúne con un grupo de hinchas y acceden a ciertas cosas. Daniel Mauricio Ossa jamás se sentó conmigo a decirme que había renunciado a la Sudamericana o alejado a los hinchas. Es mentira todo. Él no me va a engañar a mí hablando de las divisiones inferiores. Yo me iba a ir callado, pero me voy a defender de lo que no es cierto. Yo tengo compromiso con los el club y con los hinchas. Hubo un grupo de 100 que me gritaron ‘maricón’. La gente tendría que estar orgullosa de lo que se hizo. El señor Ossa tiene que respetar porque él es un aparecido que le está cuidando la plata al tío. Que no me ponga en la mira a mí, porque yo no me peleo con nadie y nadie me va a manejar el equipo. Me indigna que salga a decir mentiras”.

“Yo quiero aclarar varias cosas. Yo vine solo al Medellín para acompañar al profesor Franco, pero no a protegerme de nada, no traje guardaespaldas. Utilizamos la gente del club y yo vine solo, no fue para sacar ventaja de nada. Vine a trabajar, lo hice y me siento orgulloso. Creo que hace unas fechas que había algo puntual y obsesivo de un grupito gritando cosas. Cuando vinimos a jugar a Bogotá, había gente que ya sabía que me iban a sacar a mí. Lo que hizo el señor Ossa... debió venir y hablarme. Yo no sueño con milagros, sino que vivo de realidades. Nunca tuve problemas con nadie, pero el señor Ossa no quiso hablar conmigo, no sé por qué. Yo no necesito que los jugadores digan que me quieren, sino trabajar. La gente quiere ver ganar a su equipo y yo creo que nosotros les dimos alegrías”, subrayó Comesaña, que en sus cuatro ciclos con el Medellín dirigió más de 300 encuentros.

Ossa respondió

La tensión creció más con los descargos de Ossa, presidente del Medellín. El empresario también fue consultado por la relación con Comesaña y aseguró que esta semana se concentrará en conseguir un DT.

Empezó diciendo que “vivimos en un país complicado. Yo al profe lo respeto profundamente. Él tiene muchos años en el fútbol y le doy la razón cuando dice que soy un aparecido en el fútbol. Lo que yo hago es con mucha pasión. No lo voy a controvertir. Es importante aceptar las diferencias de los demás. Yo soy una persona joven y puedo entender a los mayores y a los menores. Vamos a concentrarnos esta semana en conseguir técnico. El profe Comesaña aportó mucho, hace rato no clasificábamos dentro de los ocho”.

Luego, dijo que Comesaña tenía algunas inconformidades: “Creo que hay una parte en la que puede tener razón. En unos momentos muy críticos, hay situaciones como la sede que está en construcción. Este semestre hubo dificultades con la cancha inundada, buscamos un gimnasio más grande. Mientras estuvimos en Copa Sudamericana, estuvimos mirando ideas para la sede. Sobre el desorden del que habla, organizamos las comunicaciones y las finanzas. Yo lo respeto a él porque ha trabajado en otros clubes con mejores posibilidades. En la oficina mía tienen cabida todas las personas, sean barristas o personas de 50 años, barras de mujeres, empresarios... mi vínculo con toda la hinchadas es estrecho. De ahí a decir que nosotros orquestamos una salida, no lo comparto. Nosotros somos personas que venimos de la empresa privada. Nosotros obramos con rectitud y humildad. Eso, muchas veces, se malinterpreta en el fútbol”.

Además, se defendió y explicó: “Cuando uno sostiene a Mosquera Marmolejo, a Cadavid, a Arregui, a Loaiza, Cambindo, Pardo, entre otros, va creciendo la institución. Hemos tenido momentos de un equipo liviano. Trajimos al profe Comesaña con toda su sapiencia y todo el fogueo en torneos sudamericanos. Desde que sale el profe Hernán Darío Bolillo Gómez, pensamos en traer algo parecido”.

“En este país tenemos que bajar los decibeles y quitarnos los guantes para aprender de las diferencias y estar muy tranquilos”, concluyó el dirigente al desmentir que Armando Osma vaya a ser el nuevo DT del Medellín.

Giraldo contradijo a Comesaña

Por su parte, Raúl Giraldo, propietario del club, contradijo todo lo que afirmó Comesaña. Según él, se llegó a un acuerdo común para que el DT estuviera en las cosas que tiene que hacer.

“Yo no creo que con la experiencia que él tiene va a sacar tiempo para estar polemizando. Él tiene es que estar tranquilo en su vida. La experiencia con él fue muy buena, igual que la última reunión que estuvimos. Lo que pasa es que los técnicos cuidan su prestigio”, aseguró.

En referencia a insultos de la hinchada del equipo, Giraldo aseguró que estos no son solo para Comesaña, sino también para él como dueño del equipo: “Nosotros no nos prestamos para enviarle gente a nadie. Pregúntenle a Julio qué me gritan a mí. A mí me dice Raúl”, anotó.

Giraldo fue cuestionado por el periodista Gabriel Meluk sobre el tema de la barra y si acaso hay una investigación sobre el caso y respondió que “nosotros no tenemos nada que ver con presionar a las barras para nada. Nosotros somos campesinos, trabajadores de toda la vida. A la gente le gusta que haya morbo y sangre. Usted que tanto ha presionado, pues que investiguen con todo. Siendo un juguete, hemos jugado ocho finales. Hablen todo lo que hay que hablar. Algo habremos hecho. Nosotros no somos aparecidos. Hoy en día de fútbol sabe cualquier persona que se ponga a estudiar”.

Sobre el fin de la cuarta era Comesaña como DT del equipo principal, concluyó diciendo que “el profesor Comesaña sabe bien que lo necesitábamos para un tiempo. Cuando analizamos, llegamos a un acuerdo. Estamos armando una tormenta en un vaso de agua. Lo importante es que no tenemos técnicos y ya estamos buscando quién dirija. A él se le pagó el tiempo de indemnización”.

