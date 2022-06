“Muy guapo, al James lo que es del James”: Lina Tejeiro habló de su desconocida relación con James Rodríguez

Lina Tejeiro y James Rodríguez. Fotos @linatejeiro y @jamesrodriguez10

Desde su infancia Lina Tejeiro ha logrado mantenerse activa de forma constante y estable como actriz en la televisión nacional. A su vez, en una época protagonizada por las redes sociales la llanera también ha estado muy conectada desde Instagram, principalmente, con su público. Pero la conexión con sus seguidores se ha extendido hasta otras plataformas digitales como YouTube, desde allí ha venido publicando videos enfocados tanto en su vida profesional como privada.

De este modo, el pasado 16 de junio Tejeiro publicó un video en conjunto con su mánager, Claudia Patricia Serrato Rojas; fue así como la representante de la actriz ejerció como su entrevistadora y en un momento de la conversación hicieron una dinámica que consistió en que la actriz fuera viendo una a una las fotografías de diferentes personajes, entre ellos algunos de sus familiares, amigos como Greeicy Rendón (cantante y actriz), su amor platónico Ryan Reynolds (actor canadiense), su exnovio Andy Rivera (cantante urbano) y James Rodríguez (futbolista).

Sobre este último personaje, la actriz dio un dato desconocido tanto para los medios de comunicación como para sus fanáticos: tiene una amistad de varios años con el futbolista cucuteño. Sin embargo, más allá de esta información, los humorísticos comentarios que Tejeiro hizo sobre Rodríguez son los que generaron mucha conversación y reacciones entre las redes sociales y la prensa rosa.

“Somos muy amigos, hace muchos años, la gente no lo sabe... desde que él estaba en el Porto o desde antes. No, desde mucho antes. Somos muy buenos amigos, nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echao pa’ adelante, excelente papá, muy guapo, por cierto, al James lo que es del James. El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno... No, mentiras”, tras estas últimas palabras tanto Lina Tejeiro como Claudia Serrato estallaron en una carcajada.

Posteriormente, la actriz continuó ampliando su concepto sobre James Rodríguez: “... Valoro mucho lo que hemos construido como amistad, porque realmente solo somos amigos y pues si nace algo más, no me enojo. No, mentiras”, y la llanera volvió a reír. Aun así, luego recalcó que si a lo largo de todos estos años que llevan siendo amigos todavía no ha pasado nada entre ellos, ya no pasará.

“Somos muy buenos amigos, pero de ahí a que pase algo serio, yo creo que si no ha pasado en tantos años de amistad, pues ya no va a pasar nada hoy en día, no es mas que una amistad querida y ya”.

Actualmente Lina Tejeiro está soltera y, por su parte, James Rodríguez ha sido protagonista de varias especulaciones de romance con diferentes figuras del entretenimineto, por ejemplo, Karol G y Kimberly Reyes.

Recientemente James Rodríguez fue relacionado sentimentalmente con Kimberly Reyes:

El origen de estas especulaciones sobre un supuesto romance entre el futbolista y la actriz barranquillera llegaron desde el programa La Red, que la audiencia colombiana puede ver por Caracol Televisión.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez”, fue parte de lo expresado por Mary Méndez, quien se desenvuelve como presentadora del mencionado programa. Sin embargo, también se destacó sobre este supuesto amorío que: “Tenemos claro que no es una relación formal”.

Empero, en los últimos días Kimberly Reyes dio cuenta a través de sus Historias de Instagram, y sin referirse directamente al deportista, que no tenía pareja por el momento.

Kimberly Reyes aclara si tiene novio, la han vinculado con James Rodríguez. Foto: Historias de Instagram @kimberlyreyesh

