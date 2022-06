Nairo Quintana muestra sus heridas tras la caída en la etapa 2 de la Ruta de Occitania

Nairo Quintana sigue en la Ruta de Occitania tras su caída en la etapa 2 Foto: Arkea Samsic/Frédéric Machabert

Nairo Quintana (Arkea Samsic) mostró sus heridas tras el duro golpe que sufrió durante la etapa 2 de la Ruta de Occitania. Aunque no le dejó grandes complicaciones para poder seguir en carrera, al menos sí dejó un gran susto en el equipo y en el corredor.

A meta llegó al parecer con la bicicleta de su hermano Dayer, quien se encuentra en competencia como gregario en la montaña para Nairo, generando por un momento un poco de confusión sobre si fue él el que entró o no. Este es el video de la caída y las heridas del pedalista colombiano.

Nairo Quintana solo tuvo algunos raspones en la rodilla en su caída durante la etapa 2 de la Ruta de Occitania.

El propio Nairo explicó la situación en declaraciones para el equipo de comunicaciones de su equipo: “La etapa de hoy se ha acortado por el calor extremo, sólo hemos rodado los últimos treinta y cinco kilómetros. Fue muy rápido. Me caí en la final, vino otro corredor y me tocó y me caí. Me levanté rápido y Dayer me dio inmediatamente su bicicleta para que pudiera volver al pelotón sin perder tiempo. Mis compañeros eran muy importantes. Espero que mañana sea una muy buena etapa. En cuanto al choque, tengo heridas superficiales en el codo. Espero que mañana todo vaya bien y pueda hacer una buena etapa como tenía planeado”.

Así las cosas, el cafetero, líder de la escuadra Arkea Samsic, es uno de los máximos favoritos a quedarse con el título de la corta ronda francesa y se espera que este sábado pueda encontrar las mejores sensaciones para poder destacar.

Vale recordar la importancia de una caída a estas alturas del calendario ciclístico, pues el Tour de Francia está a pocos días de su inicio y Nairo tiene esta competencia como su principal objetivo del año. En ella buscará tener alguna victoria de etapa, la camiseta de la montaña o bien un buen puesto de clasificación general.

El pedalista boyacense espera que la caída no vaya a tener grandes repercusiones en sus condiciones físicas, pues durante la temporada actual tuvo muy buenas presentaciones: obtuvo victorias en clasificaciones generales y de etapas en el Tour de la Provence y en el Tour de los Alpes Marítimos.

Aunque no ha tenido más podios, sí ha estado entre los mejores corredores de las competencias, como la París Niza, en la que consiguió un quinto puesto en la general, y en la Vuelta a Cataluña, en donde finalizó en el cuarto.

Quintana posteriormente se enlistó en el Tour de Turquía, pero allí tuvo una dura caída que lo dejó bastante golpeado, por lo que el equipo bretón prefirió retirarlo de la competencia para que se recuperara de sus heridas. Así, pues, aprovechó para regresar a Colombia para estar con su familia, al frente de sus negocios y de lo que serán sus dos grandes fondos, en San Luis de Potosí (México) y en (Antioquia).

