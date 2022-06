Convento en Antioquia se quedó sin el dinero de El Desafío, eliminaron al concursante que iba a donar el premio

Las nuevas casas quedaron conformadas en el Desafío The Box, una nueva fase dio inicio a la competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo

En el capítulo del 16 de junio del reality ‘Desafío The Box’, el participante del equipo Alpha, Carlos Mario Oquendo, fue eliminado por ‘Tarzán’ y el medallista olímpico de Londrés 2022, no podrá cumplir el sueño de mejorar el convento de la Virgen María Santificadora en Guarne.

Luego de la primera fusión en la que quedaron dos equipos, los dos integrantes de Alpha fueron sentenciados por Beta, equipo que ganó las cuatro pruebas y les permitió no solo sentenciar a Oquendo y a ‘Tarzán’, sino a ‘Dani’ y a ‘Alexa’, además de los beneficios de alimentos, servicios, bienestar, premios de diversión y plata.

En el comienzo del programa, en el perfil que le hicieron en Caracol Televisión, el deportista afirmó en su momento que, “quiere participar en el ‘Desafío The Box’ 2022 para enorgullecer a su familia y ganar el premio mayor para mejorar el convento de la Virgen María Santificadora en Guarne”.

Carlos Mario Oquendo

El antioqueño desde que tuvo uso de razón estuvo montado en una bicicleta, pues sus padres desde muy pequeño lo motivaron a practicar deporte. Se define como un dedicado esposo y padre de familia.

Oquendo Zabala conquistó el bronce olímpico hace 10 años. A sus 34 años de edad el expiloto de BMX de la Liga de Antioquia reconocido con la Orden de Boyacá por su medalla en Inglaterra, advirtió que se dedicará a ser empresario para impulsar las carreras y formación de nuevos talentos en el BMX.

Junto a Caterine Ibargüen, Rigoberto Urán y Mariana Pajón fueron recordados por saludar a los fanáticos colombianos desde un camión de bomberos en una calle en Medellín el 16 de agosto de 2012, cuando Colombia ganó en aquel entonces una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

A lo largo de su carrera deportiva Carlos Mario participó en el proceso de cuatro juegos olímpicos y su máximo logro fue el bronce de Londres 2012. En conferencia de prensa, estas fueron sus declaraciones de despedida tras anunciar que no competirá más en su bicicleta:

Después de 30 años en el bicicross y varios ciclos olímpicos, estaba agotado de ese ritmo de competir, viajar y entrenar todos los días a doble jornada; sumado a mi momento personal y familiar, lo que hizo difícil continuar con ese estilo de vida.

