Asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci pidieron perdón

En la foto Marisol Londono, señalada de haberle seguido los pasos a Pecci durante su visita a Cartagena y de avisarle a los asesinos sobre sus movimientos. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Durante la audiencia en la que los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, los confesos homicidas pidieron perdón a los familiares de Pecci, que, por su parte, pidieron la máxima pena establecida en el ordenamiento jurídico colombiano.

La primera en pedir perdón fue Marisol Londoño, señalada de haber seguido a Pecci y dar aviso a sus cómplices para concretar el atentado que terminó en la muerte del fiscal frente a los ojos de su esposa.

“Quiero pedirle a Colombia y a ustedes que me perdonen, igualmente a la familia del señor Pecci por el error que cometí, a Paraguay, a mi familia y al mundo entero, que no volveré a cometer un acto así, estoy arrepentida de todo corazón, es la primera vez que hago esto y jamás lo volvería a cometer”, fueron las palabras de Londoño.

Por su parte, Wendry Stil Scott Carrillo, que según las autoridades fue quien disparó contra Pecci, le pidió, tanto a la familia del fiscal como a Paraguay: “que me perdonen por el hecho cometido y que no volveré a cometer un error como este”.

El siguiente en pedir perdón fue Cristian Camilo Monsalve –hijo de Londoño–: “Primero que todo quiero dirigirme a la nación de Paraguay, pedirles disculpas por los hechos cometidos, en especial a la familia del doctor Marcelo Pecci, me siento muy arrepentido por el papel que hice, jamás lo volveré a hacer, también quiero pedirle perdón a mi país a quien he avergonzado, a mi familia espero que me disculpen y no tengo palabras para referirme a su familia porque con estas palabras no les voy a devolver a su familiar”.

Finalmente, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, señalado de transportar a los asesinos hasta el lugar, también dijo: “estoy aquí para pedir disculpas a la nación de Colombia, a la de Paraguay, a la familia del señor Marcelo Pecci, les digo que no volveré a cometer un delito como este, es la primera vez que cometo un delito como este y yo sé que con una disculpa no voy a resucitarlo, pero de todo corazón me arrepiento ante el juzgado de Colombia y las autoridades de Paraguay”.

Familia del fiscal Pecci pidió que se les aplique a los acusados la máxima pena y descartó un acuerdo económico

En la audiencia, un juez de Cartagena validó el allanamiento a los cargos de cuatro de los cinco delincuentes capturados, que bajo la normativa colombiana podrán acogerse a una rebaja de pena en caso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

En la diligencia participaron virtualmente los familiares del fiscal asesinado, que aseguraron que no quieren una reparación económica pero sí una pena ejemplar para los asesinos de Marcelo Pecci.

Durante su intervención, Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado en Cartagena, dijo que él y su familia esperan que se haga justicia.

“Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible; a nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo”, señaló Francisco Pecci.

Además, aseguró que no les interesa recibir un solo peso por parte de los criminales que acabaron con la vida de su hermano mientras disfrutaba su luna de miel.

“Lo más probable es que no pidamos una reparación, ellos no nos pueden devolver a nuestro hermano y no queremos su dinero sucio”, dijo Francisco Pecci.

Los investigados por el crimen de Marcelo Pecci en Cartagena fueron identificados como Wender Stil Scott Carrillo, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño y Francisco Luis Correa Galeano. Este último no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Los otros cuatro, por el contrario y debido a la contundencia de las pruebas presentadas por el ente acusador, aceptaron su responsabilidad en el homicidio ocurrido el pasado 10 de mayo.

La Fiscalía aclaró que los acusados, además de aceptar los cargos, se comprometieron a colaborar con la justicia y delatar a otras personas que participaron en los hechos, y pidió, por el delito de homicidio agravado, una condena mínima de 540 meses de prisión, mientras que por porte de armas de fuego agravado, el ente acusador pidió que se conceda la rebaja máxima del 50 por ciento.

