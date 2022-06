“Denigran”: Claudia Gurisatti, Maritza Aristizábal, Andrea Guerrea y otras periodistas que le “jalaron las orejas” a la esposa de Petro

“¡Respete!”: mujeres periodistas reaccionan indignadas ante comentario machista de Verónica Alcocer

Luego de que se filtraran las declaraciones de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, donde aseguró que las mujeres periodistas en Colombia ascendían en sus carreras por tener intimidad con sus jefes, varias de las más representativas figuras de esa profesión en el país reaccionaron y le hicieron duros llamados de atención.

Dos de las presentadoras más reconocidas de Noticias RCN le aseguraron a la cónyuge del aspirante del Pacto Histórico que no podía generalizar porque ellas habían llegado donde estaban por su duro trabajo en los medios de comunicación en la nación.

“Yo entré como reportera y sigo siendo reportera, a mucho honor; trabajo de 4am a 7pm. Una periodista hecha a pulso y sacrificio”, aseveró en un trino Maritza Aristizábal, que a su vez le pidió respeto a Alcocer. Su compañera, Jessica de la Peña, fue más allá y le hizo duros reparos a la eventual primera dama del país si su marido gana las elecciones.

“Señora Verónica Alcocer llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. RESPETE!”, trinó la presentadora del citado informativo.

De esa casa periodística también reaccionó Claudia Gurisatti, directora del canal internacional de noticias NTN24 y una de las principales críticas del candidato presidencial. Esta vez, no perdió oportunidad para irse lanza en ristre contra Verónica Alcocer.

“La esposa de Petro agrede a las mujeres trabajadoras y al periodismo. Las mujeres periodistas luchamos por la misión de informar. Ponemos en riesgo nuestra vida e integridad. Nos montan rumores misóginos. Y luego la Alcocer y su marido dicen que son feministas. ¡Cínicos!”, publicó en su cuenta de Twitter.

Así mismo, la presentadora de RCN, Johana Amaya, y la periodista deportiva de ese medio Andrea Guerreros, tampoco dejaron pasar desapercibidas las afirmaciones de la pareja de Petro y le dejaron varios duros cuestionamientos en la red social.

“¿Y Verónica Alcocer es la que dice que defenderá los derechos de la mujeres, que trabajará por los valores de la mujer si es primera dama? No, no dice la verdad y hoy quedó comprobado. Un simple comunicado no borra lo que de verdad ella piensa de la mujer”, opinó Amaya.

La directora del diario barranquillero El Heraldo, Erika Fontalvo, también sentó posición al respecto y cuestionó a la compañera de vida del líder de la Colombia Humana por desconocer el talante que varias periodistas colombianas poseen.

“Siguen cruzando líneas rojas sin pudor. Verónica, no aclare que oscurece. Es reprochable que se exprese así de las mujeres periodistas: somos madres de familia, víctimas de violencias en el ejercicio de nuestra profesión, muchas veces discriminadas. Este es el cambio que encarna?”, cuestionó la comunicadora.

Otra de las más acérrimas detractoras de Petro también reaccionó. Se trata de Darcy Queen, quien hoy trabaja en la emisora La FM. En Twitter, la locutora tildó de “irrespetuoso” el comentario de Alcocer: “Absolutamente irrespetuoso este comentario de Verónica Alcocer con las periodistas. ¿Eso es lo que piensan de la prensa? ¿Eso es lo que piensan de las mujeres?”, aseveró.

Desde W Radio también se refirieron. La periodista Catalina Suárez no solo criticó lo dicho por Alcocer, sino que también cuestionó las excusas que esta entregó tras conocerse sus polémicas declaraciones. “Y entonces la que aspira a ser la primera dama y posa de defensora de las mujeres cree que las periodistas avanzamos es por estar en la cama de algún poderoso. Y claro, sale a decir ahora que ese no es su pensar, disculpe Verónica Alcocer, pero esa es usted opinando”, señaló Suárez.

Por ahora, estos son solo algunos de los comentarios que se ha ganado quien podría suceder a María Juliana Ruiz como primera dama del Estado colombiano.

