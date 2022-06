Senador Liberal Fernando Velasco salió en defensa de Sofia Petro: “El país es como una olla a presión”

Luis Fernando Velasco (Colprensa - Diego Pineda)

A tan solo días de saber quién será el próximo presidente de la República diferentes medios de comunicación y usuarios de redes sociales, replican las declaraciones hechas por la hija del candidato presidencial Gustavo Petro, en donde señala que si llegase a pasar por algún motivo que Rodolfo Hernández terminase siendo el Jefe de Estado podría ocurrir un estallido social peor al sucedido el año pasado.

Sofia Petro estuvo en una entrevista con la periodista Inés Santaeulalian para el diario El País de España, allí estaba hablando de cuál era el candidato que prefería ver compitiendo contra su padre cuando señaló la frase que causó polémica a algunos sectores.

“¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco. No podemos dejar que sea presidente (hablando de Hernández) porque creo, a mi parecer, que, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, comentó Sofía.

No tardó en conocerse la declaración para que ciertos sectores políticos, medios de comunicación y un segmento de la opinión pública señalara a la joven, de tan solo 20 años, de estar amenazando al Estado colombiano. Otros sectores también se han pronunciado en voz de solidaridad a favor de Sofia Petro, uno de ellos fue el Senador del partido Liberal Fernando Velasco, quien indicó que las declaraciones de la hija del candidato del Pacto Histórico son tan solo un análisis de la situación y que figuras respetadas como Alejandro Gaviria ya lo han hecho.

“Ella no está haciendo una amenaza sino que está hablando de algo que, incluso, una persona a quien el país respeta mucho, que se llama Alejandro Gaviria, dijo en algún momento. Que el país es como una olla a presión y es bueno dejar que suelte parte de esa presión con un gobierno más cercano a la gente”, mencionó el Senador Liberal a los micrófonos de La W.

No solo habló sobre la hija del candidato presidencial, también se refirió a unas polémicas declaraciones hechas por el asesor de comunicaciones de Petro, Sebastián Guanumen, quien indicó “la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”.

Sobre esto señaló el Senador Velasco “Hay ciertas cosas que no me parecen prudentes y hay frases que a mí francamente no me gustan, eso de que corramos un poquito la cerca ética suena jarto, estoy seguro de que ni el candidato ni muchos de los que lo acompañamos nos gusta ese tipo de afirmaciones”.

Respecto a los demás miembros salpicados por los ‘Petrovideos’, habló de Roy Barreras quién señaló como un hombre profundamente polémico pero que dice lo que piensa el Congresista electo, además indicó que las chuzadas y espionaje ilegal que le hicieron al candidato Petro también deberían tener una consecuencia o incidencia pública ya que claramente son ilegales las interceptaciones.

“Debo reconocerle algo, el país debe reconocerle algo: es un hombre que dice lo que piensa y, además, ha sido profundamente leal con algo a lo que ha dedicado los últimos años de su vida, que es el proceso de paz. Es una lástima que, por precisamente estas graves chuzadas, no esté en el debate”, mencionó el Senador Liberal Fernando Velasco.

