Gustavo Petro aseguró que está listo para un debate con Rodolfo Hernández

En imagen, los candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa (Sergio Acero) / REUTERS (Marco Bello)

Luego de que el Tribunal Administrativo de Bogotá admitiera y concediera una tutela, en la que le ordena a Rodolfo Hernández ir a los debates presidenciales antes de 16 de junio, tres días antes de los comicios.

Esta tutela fue interpuesta por un grupo abogados entre los que se encuentra Catalina del Pilar Sánchez Daniels y Luis Mauricio Urquijo Tejada, quienes dieron a conocer la decisión a través de Twitter.

“(...) ordenar a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del Movimiento Político Liga de Gobernantes Anticorrupción y Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos señalen en la solicitud”, dice un aparte de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Sobre el tema reaccionó el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quién afirmó: “La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”.

Los medios de comunicación tendrían solo tendrían este miércoles para hacer el debate presidencial, eso si el equipo el equipo de campaña del ingeniero no recusa la decisión del magistrado Iván Darío Zuluaga, de la sala Quinta del Tribunal Superior de Bogotá.

Tendrá que ser un espacio de al menos sesenta minutos y deberá hacerse a través de la televisión pública, en este caso, en el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, (RTVC), informó el Tribunal.

Sobre el tema en redes sociales no se ha pronunciado el candidato y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien - desde que se conoció que pasaba a segunda vuelta- tomó la decisión de no ir a debates a medios de comunicación.

Varias personalidades y políticos le advirtieron a Rodolfo Hernández que no fuera a debate contra Gustavo Petro, por su experiencia en esos escenarios, como es el caso del exembajador de Colombia en Washington, Francisco ‘Pacho’ Santos.

“Rodolfo tiene que hacer lo que está haciendo. No cambie nada de la campaña, no responda agravios (le van a llegar por millones), no vaya a debates. Esos 11 millones de votos ya son suyos si no comete ninguna equivocación”, le dijo el pasado 30 de mayo a través de Twitter el ex vicepresidente al exconcejal de Piedecuesta.

También, el candidato de la ‘Liga de gobernantes anticorrupción’ afirmó en su momento a través de un tuit: “No asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio.Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia”.

Hace varios días, Rodolfo Hernández, desde Miami, afirmó que no iba a ir a eventos públicos, ya que conoció de supuestos planes para atentar en su contra, pues señaló que lo querían asesinar con arma blanca en medio de las multitudes, por lo cual se aislaría en Estados Unidos para salvaguardar su vida.

Dos días después el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmaron de robustecerían las medidas de protección al ingeniero con el fin que pudiera volver al país y estar presente en los comicios del 19 de junio en su sede de campaña.

