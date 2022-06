Atlético Nacional sin Felipe Aguilar pero con Giovanni Moreno, enfrentará al Junior de Barranquilla

Atlético Nacional define su paso a la final ante el Junior de Barranquilla en condición de local. (Cortesía Dimayor) Colprensa.

Este miércoles 15 de junio desde las 8:15 p.m. Atlético Nacional definirá su suerte en la liga BetPlay Dimayor ante el Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot. El cuadro Verdolaga es líder del Cuadrangular A con nueve unidades, seguido por el Tiburón que tiene ocho puntos, por lo cual este encuentro definirá el primer finalista que peleará por la estrella de mitad de año.

Para este compromiso, el Rey de Copas llega motivado tras el empate sin goles el pasado fin de semana ante Millonarios en el Nemesio El Campín, que significó la eliminación de la escuadra bogotana, que era favorita al pelear el título tras ocupar la primera posición del todos contra todos.

Cabe recordar que los dirigidos por Hernán Darío Herrera, no juegan una final por liga desde 2018, cuando cayeron ante el Deportes Tolima en la tanda de penaltis en el Atanasio Girardot bajo la batuta del entrenador argentino, Jorge Almirón.

La última vez que Atlético Nacional se coronó campeón del rentado local fue en 2017, por lo que esperan dar el primer paso ante el Junior de Juan Cruz Real para cortar el ayuno de títulos y bordar en su escudo la estrella #17.

Le puede interesar: “Cuando a Millonarios lo obligan a tener ese recurso de más, no lo tiene”: Jorge Bermúdez

Para el duelo ante los Rojiblancos, Nacional no podrá contar con el defensor central Andrés Felipe Aguilar y de igual manera con el lateral izquierdo Álvaro Ángulo, ya que según confirmó el departamento médico del equipo paisa ambos jugadores presentaron un cuadro viral y serán de baja.

El zaguero de 29 años fue titular en el último partido ante Millonarios, y en la actual campaña ha disputado nueve encuentros, mientras que Álvaro Ángulo venía recuperándose de una lesión en el bimaleolar de su tobillo derecho que sufrió en febrero pasado.

No obstante, el Arriero Herrera recibió una buena noticia tras confirmarse la recuperación del volante de 35 años, Giovanni Moreno, quien recibió el alta médica, aunque no es del todo seguro que tenga minutos ante el Junior de Barranquilla, que precisamente fue el último partido del ex Racing de Avellaneda en el inicio de los cuadrangulares en el que marcó el tanto del empate en el Metropolitano.

Con un empate a Nacional le bastará para clasificarse a la final y deberá esperar por el Deportes Tolima, Equidad o Independiente Medellín que definirán al otro finalista el próximo jueves en el que el cuadro Pijao es el líder del Cuadrangular B con 10 puntos y recibe en el Manuel Murillo Toro al Envigado.

El historial por liga entre paisas y costeños favorece a los primeros, que de 249 partidos jugados han ganado 94, mientras que onceno barranquillero se ha impuesto en 77 ocasiones con un total de 78 empates y un registro de 296 goles para Nacional y 274 para el Junior.

Terna arbitral

Central: Andrés Rojas - Bogotá

Asistente Nro 1: Sebastián Vela - Bogotá

Asistente Nro 2: Jhon León - Caldas

Cuarto árbitro: Wilmar Roldán - Antioquia

VAR: John Perdomo - Huila

Asistente VAR: Luis Trujillo - Valle

