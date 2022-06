“Cuando a Millonarios lo obligan a tener ese recurso de más, no lo tiene”: Jorge Bermúdez

Siguen las repercusiones de la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay Dimayor tras igualar sin goles el pasado fin de semana en el Nemesio Camacho El Campín ante Atlético Nacional. Además, de los jugadores, las críticas recaen sobre el entrenador Alberto Gamero que no ha podido validar lo hecho con Boyacá Chicó y Deportes Tolima con los que se coronó campeón del rentado doméstico.

A pesar de haber hecho una buena campaña en el todos contra todos en el que terminó en la primera posición con 42 puntos, en los cuadrangulares finales el cuadro Embajador vino de más a menos y solo ha logrado una victoria ante el Atlético Bucaramanga en la primera jornada y luego sumó una derrota y dos empates.

No obstante, en las directivas del onceno bogotano confían plenamente en las capacidades de Alberto Gamero que continuará al frente del equipo para el segundo semestre en el que espera pelear de tú a tú no solo en la liga sino también en la Copa Colombia, en la que se medirán en los cuartos de final a Fortaleza que actualmente milita en la segunda división del fútbol colombiano.

A falta de un partido ante los Leopardos por la última fecha de los cuadrangulares finales, Millonarios ya oficializó su primera contratación para el torneo finalización, en el que esperan ser protagonistas con los goles del experimentado atacante Luis Carlos Ruiz, de 35 años, quien llega procedente de Cortuluá con el que convirtió 11 goles en el actual campeonato.

Sobre la situación de Millonarios habló el exjugador Jorge El Patrón Bermúdez, quien además ser parte de la directiva de Boca Juniors, también ejerce como panelista de un programa deportivo de la cadena ESPN.

El primer lugar, el exdefensor del América Cali, remarcó que en los cuadrangulares se deja de lado lo que se hizo en la fase regular del campeonato. “No es lo mismo jugar todos contra todos, donde tienes más opciones de sumar puntos, como hizo Millonarios, a jugar una final, donde tienes que tener en cuenta todas las estrategias de los rivales; y además, tienes que tener recursos para pasar por encima de lo que los demás te pongan”.

Asimismo, Bermúdez añadió que a los Albiazules les ha faltado ese plus en las instancias definitivas del torneo colombiano, por lo cual se ha visto superado por sus rivales de turno. “Cuando a Millonarios lo obligan a tener ese recurso de más, no lo tiene, se queda corto y hay otros equipos que sí lo tienen”.

En cuanto al rendimiento de Alberto Gamero, El Patrón dio a entender que lo del samario en Millonarios no es un fracaso pese a no haber ganado un título en sus dos años de proceso en institución capitalina. “De todo lo anterior me agarro yo para decir que si estamos hablando de fracaso de Gamero, entonces apague y vámonos, no hablemos más de fútbol colombiano; porque entonces, ¿qué harían los demás técnicos que sumaron menos de los 42 puntos que sumó Millonarios?”.

