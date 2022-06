Rodolfo Hernández aseguró que le gustaría que Germán Vargas Lleras fuera su ministro de Defensa

Germán Vargas Lleras y Rodolfo Hernández

A pocos días de las elecciones presidenciales para definir el nuevo jefe de Estado, se empiezan a conocer nombres de quienes podrían acompañar al gobernante. Rodolfo Hernández ya ha contemplado varios nombres, algunos de colaboradores y otros de reconocidos líderes políticos como el ex vicepresidente y jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

Aunque el ex ministro no ha decidido apoyar a ningún candidato ni en primera ni segunda vuelta, sí recibió el guiño de Hernández, quien aseguró en diálogo con la revista Soho que estarían adelantando conversaciones y planean reunirse en los próximos días.

La periodista Eva Rey le preguntó qué números de teléfono tenía en su celular y el exalcalde de Bucaramanga le dijo mencionó entre los muchos que dice tener, el del vicepresidente de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras, quien contempló ser candidato en estos nuevos comicios pero declinó de la posibilidad tras las consultas presidenciales.

“Tiene la cadera rota, quedamos de hablar la semana entrante porque estaba en recuperación, le estaban haciendo terapias”, dijo porque el jefe de Cambio Radical sufrió una caída cuando se encontraba realizando ciclismo en el departamento de Boyacá, en el que también sufrió fracturas en el fémur.

Según Hernández, ha conversado con Luz María Zapata, la esposa del ex vicepresidente, para tratar de coordinar una reunión, pero no se ha concretado. Sin embargo, cree que podría acompañarlo en su posible gobierno por su perfil profesional y experiencia.

“Para mí con el temperamento, la experiencia, la parte ejecutiva, el mando que genera, en el Ministerio de Defensa”, señaló Hernández cuando le preguntaron en qué ministerio podría ver a Vargas Lleras si decidiera nombrarlo en alguno de los puestos de su gabinete.

Es una especulación del ingeniero, para una de las carteras que considera más delicadas. Hay nombres que tiene más definidos, como el de William Ospina que va a ser su ministro de Cultura y posiblemente también el de Ambiente si llega a fusionar las carteras. Además, ha dicho que le ha ofrecido a Ingrid Betancourt ocupar la Cancillería, pero al parecer ella no le ha dado una respuesta.

Vargas Lleras se ha mantenido al margen de la campaña presidencial. No ha tomado públicamente partido por ninguno de los candidatos, mientras que los miembros de Cambio Radical sí se han acomodado en diferentes candidaturas y dos personajes muy cercanos, Luis Felipe Henao y David Luna, están ahora con Rodolfo Hernández.

Sin embargo, también señala la revista, que tras las revelaciones de conversaciones privadas de la campaña de Gustavo Petro, en Semana, en uno de los videos se registró a Roy Barreras asegurando que el ex vicepresidente había hecho un acuerdo con el candidato del Pacto Histórico para frenar el apoyo a Federico Gutiérrez y dejar en libertad a los miembros de Cambio Radical.

Cabe recordar que tras la elección de Henao como jefe de debate de Gutiérrez, Luz María Zapata se despachó en contra del exministro y su esposa, para rechazar el apoyo al candidato del Equipo por Colombia. Aunque Vargas Lleras no se pronunció al respecto.

En los últimos días ha desmentido los tweets de una cuenta falsa que abrieron con su nombre, en la que se han anunciado reuniones con los dos candidatos y un supuesto apoyo a Hernández. “Todo en esta campaña es sucio. Sin ningún escrúpulo hoy me montaron una cuenta falsa, me vincularon a un pacto secreto. Todo es repudiable. Es penosa la situación tan degradada a la que hemos llegado. Se miente, se difama. Nadie dice nada, no sé investiga nada. ¿A donde vamos a parar?”, escribió.

