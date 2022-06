Registraduría confirmó los colombianos que podrán votar en la segunda vuelta presidencial

Imagen de referencia. Puesto de votación durante las elecciones de este 29 de mayo de 2022 en Colombia. Foto: (Colprensa-Sergio Acero)

Este domingo 19 de junio, los colombianos saldrán a las urnas para definir, de una vez y por todas, quién será el próximo presidente de Colombia, cargo que se disputarán los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. En esa línea, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el número de ciudadanos que están inscritos para ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta presidencial.

En esa línea, la institución aseguró que para los comicios del próximo domingo hay un censo de 39.002.239 colombianos habilitados para votar. Esta es la misma cifra de ciudadanos que pudieron sufragar el pasado 29 de mayo cuando se celebró la primera ronda electoral y en la que resultaron perdedores los hoy excandidatos Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez.

De los más de 39 millones de colombianos que podrán ejercer su derecho al voto, la Registraduría dio a conocer que 38.029.475 podrán hacerlo en las diferentes mesas de votación dispuestas a lo largo y ancho del territorio colombiano, mientras que el restante, 972.764, tendrán la oportunidad de elegir a su presidente en el exterior, mediante los espacios consulares que dispuso la Cancillería.

Por otro lado, tenga en cuenta que su puesto de votación será el mismo que en las pasadas elecciones. No obstante, se recomienda consultar en la página de la Registraduría la dirección, la mesa y otros aspectos del puesto de votación.

Para facilidad de los connacionales, la entidad dirigida por el registrador nacional Alexander Vega dispuso e instaló 12.263 puestos y 100.809 mesas de votación en todo el territorio nacional. Los colombianos residentes en el exterior, además, tendrán 250 puestos y 1.343 mesas de votación para sufragar.

Por departamentos estarán inscritos así:

A continuación, se detallan el censo electoral (por departamento y en el exterior) y los puestos y mesas de votación que se dispondrán para la segunda vuelta presidencial:

Esta información se conoce luego de que, tras atender un fallo del Consejo de Estado, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el nuevo software de escrutinio a tan solo una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2022 que definirán quién será el nuevo mandatario nacional entre Gustavo Petro del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El software se presentó como parte del plan de garantías electorales a las dos campañas presidenciales en contienda, para mostrar su funcionalidad y el código fuente del software del escrutinio nacional.

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que la auditoría que harán los partidos políticos al software en cuestión y sus códigos fuente fortalecen de manera significativa las garantías en este proceso electoral.

“No solo hacen presencia los auditores de las campañas, también están las misiones de observación electoral y las firmas de auditoría que tiene la Registraduría. Todo es un proceso transparente para que las campañas políticas y la ciudadanía estén tranquilas”, explicó el registrador.

Además, agregó que el software de escrutinio es de propiedad exclusiva de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y únicamente ellos estarán autorizados para manejarlo.

“Todos los partidos políticos tienen acreditados a sus auditores del software de escrutinio con acompañamiento técnico de las misiones de observación electoral internacional”, indicó la entidad.

Adicionalmente, el registrador anunció que habrá un acompañamiento internacional que estará garantizando la transparencia en estos procesos. En ese sentido, ocho misiones de observación y más de 170 observadores acreditados para este tipo de procesos harán presencia.

Las misiones de observación electoral que acompañarán el proceso son International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

