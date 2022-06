Las conmovedoras palabras de Aida Morales tras ser eliminada de MasterChef Celebrity Colombia

Foto: Instagram

La cuarta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, faceta del reality gastronómico que cuenta con solo famosos desenvolviéndose como concursantes, se está acercando a su final, pues de los 22 participantes iniciales ya únicamente quedan ocho. Y, precisamente, el pasado lunes 13 de junio la audiencia colombiana vio el desarrollo de un nuevo ‘Reto de eliminación’.

¿Quién salió en esta oportunidad? Pues bien, una nueva sorpresa se dio en el programa respecto de la persona que fue eliminada: Aida Morales. La actriz siempre fue vista por sus compañeros como una de las concursantes con mayores habilidades gastronómicas, incluso, como una de las fichas que podría haberse disputado la final.

Pero el reto culinario impuesto en el más reciente ‘Reto de eliminación’ fue el cocinar con salchichón, aunque las preparaciones de todos los sentenciados con delantal negro estuvieron bien -además de Aida Morales, también estuvieron presentes en la eliminación Ramiro Meneses, Carlos Báez, Chicho Arias y Estiwar G- el plato de la actriz tolimense fue el menos exitoso de todos ante los jurados, los chefs Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier.

“Lamentablemente tu plato no estuvo a la altura de tu cocina... Algo pasó que te enredaste de alguna manera porque es un plato muy lejano a tu gastronomía... Eso lo que te saca de la competencia, el nivel de complejidad del plato, porque no era un mal plato, tenía un par de errores, pero era el menos compleo”, le explicó Carpentier sobre la decisión de dar por concluida su historia en el programa de telerrealidad.

Las palabras de Aida Morales tras su eliminación de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022):

En su perfil de Instagram la actriz publicó un extenso texto con el que dio cuenta de su nostalgia por su salida de la producción, pero también destacó su agradecimineto y alegría por haber hecho parte del proyecto.

“La mejor manera para irse de un lugar donde fuiste inmensamente feliz debe ser con esta carcajada. Lo que más quiero es sonreir y mostrar mi gratitud a un equipo increíble de personas que hacen que la magia ocurra. Los sueños se cumplen cuando tú buscas el camino para llegar a ellos y yo soñé muchas veces cocinando ahí, en esa cocina”, empezó por escribir Morales.

Además de su gratitud hacia el equipo de trabajo y compañeros, la tolimense también extendió su agradecimiento a la audiencia.

“Gracias, gracias, lo grito con mi garganta ahogada en lágrimas. Hasta aquí era mi camino y me voy feliz y orgullosa de mi disciplina, de mi estudio, de mi seriedad y de mi respeto hacia quienes me dieron esta oportunidad... Al público gracias por el cariño y a quienes no les gusto mi participación también los respeto... A mis compañeros que continúan en competencia....Todo mi amor, mis respeto y mi fuerza hasta el final”.

Las conmovedoras palabras de Aida Morales tras ser eliminada de MasterChef Celebrity Colombia (2022). Foto: Instagram @aidamoralesactriz

Y, precisamente ahora que se menciona a los participantes que siguen en pie en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022), estos son: Ramiro Meneses (actor y director), Carlos Báez (actor), Chicho Arias (comediante), Estiwar G (influencier), Cristina Campuzano (actriz), Isabella Santiago (actriz venezolana), Corozo (trovador) y Tatán Mejía (motociclista).

