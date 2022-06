Presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, “destrozó” a Roy Barreras

Bogotá. Agosto 14 del 2018. En la foto: José Félix Lafaurie. (Colprensa - Álvaro Tavera)





Un fuerte pronunciamiento hizo el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, sobre el senador Roy Barreras que, como jefe de debate del Pacto Histórico, apareció recientemente en un video hablando de estrategias para acabar con las aspiraciones presidenciales de Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, ambos del movimiento Centro Esperanza.

En su columna semanal a la que llamó esta vez “Peor… imposible”, afirmó que Barreras no tiene el “corazón partío”, sino “repartío” a conveniencia.

Esto, debido a que Barreras, contó Lafaurie, nació a la política como galanista de corazón en los turbulentos años ochentas, y luego su corazón estuvo en Cambio Radical, de donde fue expulsado por deslealtad. Además, que fue uribista de corazón, pero hoy proclama infamemente seguir en la destrucción del uribismo y claro, fue y es santista de corazón, y hoy es petrista de corazón.

Según Lafaurie, no es raro que Barreras haya abandonado la noble labor de sanar cuerpos para dedicarse a “asesinar” honras y prestigios y lo tildó como el discípulo de Hipócrates encarnando la versión más asquerosa de la política colombiana.

Citando la frase “Dios los hace y ellos se junta”, precisó que Barreras “llegó a donde debía, a una cloaca, al Pacto que hará historia por la campaña más sucia de la que el país tenga memoria; al que ya no es Histórico sino histérico porque Petro pasó del triunfalismo en primera a la incertidumbre del empate técnico y, luego, a sentir que la presidencia se le escurre entre los dedos, por unos videos que lo desnudan frente al país, mostrando la podredumbre contra la que dice estar luchando”.

Haciendo referencia a los videos en los que aparece Barreras y otros militantes del Pacto Histórico planeando estrategias para acabar con las aspiraciones presidenciales de Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, del Centro Esperanza, Lafaurie aseguró que en estos Barreras confirmó que “las visitas a la Picota no eran una pilatuna del hermanito de Petro, sino que miembros del Pacto, y a sabiendas del Pacto, negociaban apoyos por promesas de no extradición y perdón social a mafiosos de toda laya”.

Se creen dioses titiriteros

El dirigente gremial aseguró que decirle “abandonado” a Fajardo y hablar de “atacar” a Gaviria es de personajes que se creen dioses titiriteros que manipulan a personas y que quieren manipular a Colombia.

“Salieron a relucir las acciones políticas de Roy, truculentas, mafiosas, de todo vale por el poder. Fabriquemos las diferencias, dice, para que la opinión no los identifique en sus calaveradas”, agregó Lafaurie.

También aseguró que el video de Sebastián Guanumen, el estratega de la campaña del Pacto Histórico, produce asco porque recomienda que hay que hacer que la gente crea que los problemas de inseguridad y los ataques de depravación que reciben las mujeres son culpa de Fico Gutiérrez, excandidato presidencial.

Qué se puede esperar

“Qué se puede esperar de quien comparte cloaca con Petro, el de las bolsas de dinero, filmado a escondidas por su amigo perdido; y con Roy, olvidando maletines llenos de efectivo, despreciando la autoridad y negándose a dar explicaciones; o con Benedetti, su compadre; o la cúpula del santismo, con ocho años de experiencia en comprar conciencias y torcer la voluntad del pueblo, o con Piedad, la del hermano narco, la hermana metiendo plata a escondidas a la cárcel, y ella misma tratando de burlar con 68.000 dólares a las autoridades hondureñas”, sañaló Lafaurie.

Finalizó diciendo que no se puede esperar más de quienes negocian con mafiosos presos y no rechazan el apoyo de bandidos con curul, de narcoterroristas que obligan a votar por Petro y de pandilleros que amenazan con destrucción si no gana.

SEGUIR LEYENDO: