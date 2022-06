Sin grandes eventos y con los candidatos ausentes: así fueron los cierres de campaña de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

En imagen, los candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa (Sergio Acero) / REUTERS (Marco Bello)

Este domingo 12 de junio se hicieron los cierres oficiales de campaña de los candidatos presidenciales Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, a falta de una semana para que se lleve a cabo la segunda vuelta. A partir de este momento, y según lo dispone la ley, los aspirantes a la Casa de Nariño tienen prohibido realizar eventos políticos en espacios públicos.

Por lo tanto, y como es habitual, los candidatos suelen disponer de un espacio abierto al cual asisten miles de personas con el fin de brindar los últimos apoyos de cara la contienda electoral. Sin embargo, esto no ocurrió con las campañas de Petro y Hernández, puesto que ninguna de ellas celebró grandes eventos e incluso estuvieron ausentes durante las horas finales de la jornada.

Petro, por ejemplo, tenía previsto asistir a un encuentro con familias en el sur de Bogotá para practicar tejo y boli-rana, juegos tradicionales de la nación, sin embargo, este canceló su asistencia. Fueron sus seguidores los que se movilizaron para presentar la hoja de vida del exalcalde de Bogotá en distintas regiones del país.

“En la primera vuelta hicimos un cierre de campaña con 100.000 personas en la Plaza de Bolívar (...) el país entero sabe la capacidad de movilización que tienen Gustavo Petro y Francia Márquez -su compañera de fórmula vicepresidencial-”, expresó Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, en diálogo con la

Además, Prada resaltó que “en estas tres semanas de segunda vuelta lo que hemos hecho es acercarnos mucho más a los colombianos, escucharlos muy bien y hacer una campaña y una política diferente, de cercanía” agencia EFE desde la localidad de Fontibón, en la capital nacional.

Fotos: Colombia Humana

Por su parte, lo simpatizantes de Hernández salieron a las calles bogotanas el pasado sábado con banderas de Colombia, gorras, camisetas, avisos en los carros, volantes y demás elementos alucivos a la campaña. El punto de encuentro fue el parque Simón Bolívar, donde no faltaron las arengas clamando “Rodolfo, mi presidente” y los mensajes con el lema de la campaña del ingeniero: “No robar, no mentir, no traicionar, 0 % impunidad”.

Cabe destacar que el exalcalde de Bucaramanga tenía programado un encuentro para mostrarse junto a sus seguidores en Bogotá, pero quedó cancelado luego de que este suspendiera su agenda por temas de seguridad. Recordemos que hace unos días el ingeniero estuvo en Miami (Estados Unidos), donde denunció que su vida corría peligro. Tras ello, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el Gobierno Nacional le garantizaron proporcionarle todas las medidas pertinentes para cuidar su integridad.

Foto: EFE/Carlos Ortega

Según lo han mostrado las encuestas, el voto en blanco seguirá un factor clave para decantar al vencedor el próximo domingo 19 de junio. En un principio se creía que muchos colombianos iban a escoger entre Petro y Hernández; empero, y a pocos días de la elección, este ítem ha crecido considerablemente. La mayoría de las firmas encuestadoras aseguran que habrá un empate técnico, es decir, que la diferencia entre ambos contendores es igual o menor al margen de error del estudio.

La primera vuelta enmarcó un hecho histórico en los comicios en Colombia: por primera vez se superó el umbral de 20 millones de sufragios (una abstención del 46 %). Sin embargo, este domingo la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que más de 440.000 colombianos aún no han reclamado sus cédulas de ciudadanía, requisito primordial para presentarse a las urnas.

Por tal razón, el director de Identificación Nacional de la Registraduría, Didier Chilito Velasco, invitó a los ciudadanos a que se acerquen a las distintas sedes de la entidad y consulten el estado de sus documentos para que puedan ejercer su derecho al voto.

*Con información de EFE

