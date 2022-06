Marbelle esta vez se la dedicó a la esposa de Gustavo Petro: “Brincona y con ínfulas de Lady Di”

Foto: Instagram/@marbelle.oficial

Una nueva polémica envuelve a Marbelle. Las redes sociales de la señalada reina de la tecnocarrilera han sido tema de discusión por las polémicas opiniones que expone allí respecto al panorama político nacional. Su desacuerdo con Gustavo Petro es evidente, por lo que no desaprovecha ninguna oportunidad para manifestarlo. Su más reciente comentario arremetió directamente en contra de Verónica Alcocer, esposa del candidato a la presidencia de la república Gustavo Petro. En su trino la tildó de ‘brincona’ y de tener ínfulas de Lady D, haciendo referencia a la fallecida princesa de Gales.

“¿A quién quieren como primera dama? ¿A esa gran mujer apoyo y complemento del ingeniero o a la brincona con ínfulas de Lady D?”, cuestionó la también actriz que, abiertamente, ha manifestado su apoyo al contrincante de Petro, Rodolfo Hernández. Este, como se mencionó previamente, no es el primer comentario que pone en aprietos a Marbelle ante la opinión pública, por el contrario, ha sido calificada de racista y clasista por la forma en la que se ha referido a Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Fue hace semanas cuando la exjurado del concurso de talentos musicales ‘Factor X’ se refirió a la política como ‘King Kong’.

Ante este señalamiento racista, la lideresa social le respondió, “el racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”.

La cantante ante esto le respondió, “Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido (...) a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”.

Verónica Alcocer, a través de sus redes sociales, por el contrario, se ha dedicado a mostrar lo que ha venido haciendo durante la campaña de su esposo, Gustavo Petro, a quien conoció hace más de 20 años, en el 2000. El aspirante a la jefatura del Estado la conoció cuando fue invitado a dar una conferencia en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar). Tal y como él mismo lo comentó en una entrevista con la revista Semana, empezó una interacción romántica con ella cuando decidió alagar los ojos de ella.

Verónica lleva casada con Petro desde hace 22 años. Nació en Sincelejo, en Sucre. “La etapa de noviazgo fue maravillosa, yo era malísima conquistando, pero él con su inteligencia me enamoró; me apasiona eso de él, es un hombre brillante”, dijo la esposa del exalcalde de Bogotá en una entrevista hecha con el diario El Tiempo en el 2018.

La polémica entre la familia Alcocer Petro no se ha reducido solo a comentarios hechos por la cantante, por el contrario, fue el mismo Petro el que aseguró que no le gustaba Marbelle y que no escuchaba su música. En una entrevista realizada por el programa ‘El Tropishow’ de la emisora Tropicana, el exalcalde de Bogotá reveló cuáles serían las razones por las que la cantante arremete en contra suya y del Pacto Histórico.

Cuando le preguntaron a Gustavo Petro sobre la posibilidad de comprar unas boletas para asistir a un concierto de la ‘Reina de la Tecnocarrilera’, el candidato presidencial aseguró que, “la verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta”. Luego señaló que, “Un día te voy a contar por qué Marbelle me odia tanto”.

En días pasados, de hecho, la cantante alcanzó a asegurar que si Gustavo Petro ganaba la presidencia de Colombia se iría del país.





