Video: Carlos Feria estrena su nueva canción ‘No te creo’ en medio de polémica por maltrato intrafamiliar

El pasado 9 de junio, Carlos Feria, youtuber y cantante colombiano, presentó su más reciente sencillo musical titulado ‘No te creo’. Esta nueva canción llegó cuatro meses después que el artista presentara ‘La pareja del momento’ como regalo a sus seguidores por la celebración de su matrimonio con la creadora de contenido AdriLatina.

El sencillo tuvo un tiempo de trabajo de aproximadamente cinco semanas en los que el artista estuvo radicado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde compuso más música y con sus respectivos videos listos para ponerles fecha de lanzamiento próximamente.

‘No te creo’ hace parte de las tres canciones que grabó en tierras gauchas y cuenta la historia de un hombre despechado, que integró con ritmos como el R&B y reguetón y melodías tristes.

El youtuber Carlos Feria estrenó su canción 'No te creo'. Cortesía prensa artista.

“Fue una experiencia hermosa viajar hasta argentina por primera vez, conocer un país tan lindo, logre trabajar 3 canciones y filmar los videoclips allá, aprovechando siempre el tiempo. ‘No te creo’ inicialmente nació en un campamento musical que hice con mi productor musical y el compositor, en Medellín y finalizamos las voces y estructura en este viaje. Es una canción que personalmente me gusta mucho, el crecimiento que he tenido vocalmente e interpretativo se plasma allí, el videoclip”, puntualizó el cantante.

Sin embargo, el lanzamiento del creador de contenido se vio manchado por un caso de maltrato doméstico, pues este 10 de junio se filtraron unas imágenes en las que se observa al joven empujando fuertemente a su esposa Adriana Valcárcel, con quien tiene una hija, Salomé.

El video fue replicado por el portal de entretenimiento llamado ‘Rechismes’, en el que mencionan que el primero fue compartido por la creadora de contenido en su cuenta de TikTok, aunque lo habría borrado a los pocos minuto de haber sido publicado: algo que llamó la atención de los seguidores del youtuber, es que el hecho se presentó delante de su pequeña hija.

En las imágenes también se ve que AdriLatina, como se conoce a la creadora de contenido en redes sociales, quedó tendida en el piso, y en el momento en que logró ponerse de pie, le desvió la mirada a su esposo. Horas después de que se conocieran los hechos, la pareja compartió a través de sus redes sociales un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y pidió excusas por la filtración del video.

Las imágenes se viralizaron en TikTok y rápidamente fueron eliminadas

Además, el colombiano aseguró que no se presentó ningún caso de maltrato en contra de la humanidad de su pareja y que todo se trató de un malentendido.

“No quiero justificarme porque el maltrato en ningún sentido tiene justificación ni hacia una mujer, hombre, animales, nada, por eso no me estoy justificando. Estoy diciendo honestamente lo que pasó, desde ese mismo momento pedí perdón a mi esposa y a mi hija, quienes son mis pilares y lo que más amo en el mundo, y hoy pido perdón a ustedes mis amigos y seguidores, no sé qué me pasó ese día, perdón”, aseveró el youtuber.

Aquí el contenido completo con las excusas del cantante y youtuber:

El youtuber aseguró que no entiende qué le ocurrió ese día para reaccionar de esa manera

