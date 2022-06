La ingeniosa respuesta de un tuitero a Jorge Enrique Abello en la que le recordó la jugada sucia que le hizo a Betty en Ecomoda

El actor recibió una ingeniosa respuesta en sus redes sociales que no esperaba. Foto: Colprensa / Twitter

Twitter puede convertirse en un verdadero campo de batalla cuando muchas personas tienen opiniones diferentes con respecto a un solo tema o una situación específica, y antes de unas elecciones las cosas no son diferentes, pues muchos se expresan a favor o en contra de alguno de los candidatos o movimientos políticos en general. En Colombia esto no es diferente y lo sucedido recientemente con los videos infiltrados del Pacto Histórico lo dejó en evidencia.

Los videos que fueron revelados por la prensa hicieron que muchos sectores políticos se manifestaran sobre el candidato Gustavo Petro y la coalición Pacto Histórico. Sin embargo, el tema no solo fue político ya que algunas figuras públicas también dieron su opinión sobre esta situación y uno de ellos fue el actor Jorge Enrique Abello.

En su cuenta de Twitter, el actor ha compartido varios mensajes y ha dado su opinión sobre algunas situaciones políticas que se presentan en el país. Cuando se revelaron los videos del Pacto Histórico en los que se daban a conocer detalles de algunas de las estrategias que se implementarían en contra de algunos adversarios políticos, señaló que, “yo, la verdad creo que nos merecemos a Roy. ¿El fin justifica los medios? ¡NO!”, haciendo referencia la presencia del senador Roy Barreras, quien fue uno de los protagonistas de las infiltraciones.

El actor también publicó el comentario del electo representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, quien aseguró que, “Yo he participado en 7 campañas políticas (3 de ellas como candidato) y nunca me he sentado a planear cómo destruir a un rival. Llámenme ñoño, bobo o tibio, pero en política las formas son muy importantes porque expresan una concepción del poder”.

Luego el actor publicó: “Defender la destrucción moral de un contradictor, aduciendo que eso es política, normaliza el hecho que los mejores nunca sean los que ganen! Sino los más vivos!”. El comentario tuvo más de 21.000 reacciones en Twitter, sin embargo, una de las respuestas de un seguidor lo tomó por sorpresa y le recordó uno de sus más emblemáticos papeles.

Jorge Enrique Abello dio vida al personaje de Armando Mendoza, un exitoso empresario que se aprovechó su secretaria, Beatriz Pinzón Solano, y la enamoró solo por beneficio propio. ‘Betty’, como era conocida, era muy buena en las finanzas y este le pidió que le ayudara arreglar algunos informes de la empresa (Ecomoda).

“Usted no tiene autoridad moral para hablar de transparencia porque usted enamoró a Betty para que le maquillara los informes de Ecomoda... Y ella lo amaba”, mencionó el tuitero @Altaner0, recordándole lo que hizo Armando Mendoza a Beatriz Pinzón en la famosa telenovela ‘Yo soy Betty la fea’. Abello respondió a este divertido trino, “No puedo no puedo jajaja muy grande”. El Tuitero después le advirtió, “ya sabes, pórtate bien”, a lo que el actor le respondió, “va a ser difícil...”.

El comentario tuvo más de 15 mil reacciones e incluso el actor Julio César Herrera, quien también participó en la telenovela y le dio vida al personaje del mensajero Freddy Stewart Contreras, también respondió al trino y avaló lo dicho por el tuitero. “Me consta”, escribió en sus redes sociales.

