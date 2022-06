William Dau, alcalde de Cartagena, afirma que si lo suspenden “tendrán que sacarlo a la fuerza”

William Dau enfrenta una posible suspención por irregularidades en un contrato para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la ciudad.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, dijo que en caso de que se haga efectiva la medida de suspención de su cargo, no acataría la medida al considerar que el contralor distrital encargado de la ciudad, Rafael Castillo Fortich, quien elevó la solicitud al presidente Iván Duque, es “un contralor de bolsillo que fue elegido por cinco sinvergüenzas”.

El contralor solicitó la suspensión del alcalde mientras terminan las investigaciones en su contra por las presuntas irregularidades en un contrato firmado para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la ciudad.

Según ha dicho la Contraloría Distrital, aquella determinación tendría sustento en una denuncia hecha por el ciudadano Álvaro Ganem Issa, aunque él mismo desmitió este hecho en una entrevista ante el diario El Universal. “No he puesto ninguna denuncia contra la directora del Dadis y tampoco contra el alcalde. Estoy a disposición de la Fiscalía para que investigue”, les indicó.

“Yo me quedo en la Alcaldía. La voluntad democrática del pueblo cartagenero se respeta. A mí me eligieron los cartageneros como su alcalde para dirigir su destino. No pueden venir cinco concejales malandrines, en una sesión, que no estaba ni programada en la agenda del día, eligen de una manera irregular a un contralor interino encargado, que es un títere de ellos, de esos cinco concejales”, dijo Dau este jueves desde Barranquilla.

Además de todo, agregó: “de 19 concejales, solo cinco lo eligieron, los demás se escurrieron del bus porque estaban cagados del susto. Estos nombran a un contralor de bolsillo para que comience a darme órdenes de suspender a mis funcionarios, a uno y al otro y después le solicita al presidente de la República (Iván Duque) para que me suspenda a mí. Un contralor de bolsillo que fue elegido por cinco sinvergüenzas, irrespetando la voluntad democrática de Cartagena, no lo voy a permitir”.

Para tumbar la determinación de la Contraloría, la Alcaldía de Cartagena solicitó al presidente Iván Duque aplicar la excepción de inconstitucionalidad a la Resolución 164 de 2022 de la Contraloría Distrital de Cartagena por presunta violación del artículo 127. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 2 de 2004.

“Esta resolución emitida por la Contraloría Distrital, es una abierta y descarada expresión de participación en política que no puede ser consumada por el Presidente de la República.” dijo el alcalde al respecto.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que dicho recurso está en estudio.

“Hay que recordar que no es el Gobierno nacional quien toma una decisión de suspender al alcalde de Cartagena, sino la Contraloría. El trámite que se surte siempre es hacer efectiva la suspensión. Sin embargo, el alcalde Dau radicó una excepción de inconstitucionalidad con un documento de cien páginas que está siendo estudiado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la del Ministerio del Interior, para responderla en el menor tiempo posible”, aseguró Palacios.

El ministro añadió que la solicitud radicada por Dau consiste en determinar si el contralor tiene la facultad para suspenderlo. “Ya hay antecedentes de procuradores y contralores que han hecho suspensión de alcaldes y, como sucedió en el caso del alcalde de Medellín, el Gobierno lo que hace es dar cumplimiento al marco jurídico y a la Ley. No hay posibilidad de interpretar, nosotros no valoramos las decisiones de los órganos de control, sencillamente procedemos a cumplirlas”, dijo.

Entre tanto, el alcalde sigue firme en su postura de mantenerse en la Alcaldía. “Si me suspenden. Yo digo que me vengan a sacar a la fuerza, porque voy a estar en el Palacio de la Aduana, ahí estoy y ahí me quedo hasta que me saquen a la fuerza”, afirmó.

El 31 de mayo, la Alcaldía organizó un plantón en la Plaza de la Aduana para respaldar la gestión del alcalde William Dau.

El alcalde estuvo este jueves en Barranquilla reunido con los alcaldes de las ciudades de la costa Caribe discutiendo acerca de las altas tarifas que vienen cobrando las empresas de energía.

