“Si pierdo es por culpa mía”: Rodolfo Hernández opinó sobre las encuestas

Colombian centre-right presidential candidate Rodolfo Hernandez gestures as he speaks during a gathering with supporters in Miami, Florida, U.S. June 9, 2022. REUTERS/Marco Bello

En medio de su visita a Estados Unidos, durante una entrevista el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, declaró en el programa Jaime Bayly Show que si pierde no es por culpa de las encuestas electorales sino por su propia responsabilidad.

En diálogos con el periodista peruano Jaime Bayly, el exalcalde de Bucaramanga dio su posición frente a los resultados de las recientes encuestas de las diferentes firmas.

En medio del programa Bayly nombró al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, su ventaja en los sondeos y preguntó al ingeniero su opinión frente a esto. “Eso es una bobada ponerse a pelear con la encuesta o echarle la culpa que si pierdo es por culpa de la encuesta, no; si pierdo es por culpa mía, que no tuve la competencia de poder remontar a mi contendor Gustavo Petro y, seguramente, la gente le creyó más a él”, señaló el candidato Hernández.

Además, el exmandatario santandereano le mencionó al periodista en su programa que cuando estuvo en la candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga “nunca superé el 8%” en las encuestas.

“En todas, las que hicieron las cadenas, los medios, los particulares, nunca dio más del 8 % (...) Faltando 8 días seguía sobre el 8 % y no se pudieron sacar más encuestas porque la normativa no permite. El día de las elecciones saqué 32 (...) Hay voto oculto, voto útil que es cuando el ciudadano en la urna define por quién va a votar y ese es un porcentaje que todavía nadie sabe cuánto es”, aseguró el ingeniero.

De igual manera, Hernández pidió a los colombianos que salgan a votar, porque según él, la opción del voto en blanco, beneficia al líder del Pacto Histórico, de quién además dijo que “la distancia que aparenta tener Petro con la idea de Chávez, es falsa”.

Además, el periodista peruano también le preguntó a Rodolfo si se definía de derecha o de izquierda, a lo que el candidato pronunció “la pobreza, el hambre son realidades que está sufriendo el pueblo Colombiano, y eso no es de derecha o de izquierda. Por eso yo propongo la única forma que hay para solucionarlo”.

Entrevista Telemundo

Otra de las entrevistas que realizó el candidato Hernández en su visita fue con la cadena Telemundo, sin embargo, ocurrió un hecho que generó polémica.

En medio del diálogo el periodista Rogelio Mora-Tagle le preguntó: “Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción, sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso?”.

“El candidato presidencial de Colombia dio una entrevista a Noticias Telemundo y al preguntarle por un proceso judicial que está por enfrentar, miembros de su equipo interrumpieron la grabación. Luego decidió responder”, afirmó el medio sobre lo sucedido.

Luego, el exalcalde santandereano respondió: “no me metieron uno, 200 procesos”. En ese momento, entra una mujer que le dice al presentador “Listo, ya” y reclamó porque ya no había más tiempo para la entrevista.

