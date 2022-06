Rodolfo Hernández sí regresará a Colombia tras denunciar amenazas en su contra

El candidato había anunciado que no volvería al país en los próximos días, sin embargo, aseguró en su cuenta de Twitter que sí lo hará.

El candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, había anunciado desde Miami, Florida, Estados Unidos, que no volvería a Colombia como medida de precaución por las amenzas de muerte que tiene en su contra. Esto se sumaba al anuncio que ya había hecho de no volver a hacer apariciones en público.

“Con lo que está pasando ayer y hoy en Colombia, nos toca tomar medidas de precaución y la primera es que no me voy para Colombia, no sabemos cuando me vaya y cancelamos todo lo que son las apariciones públicas, no las vamos a hacer”, había anunciado desde el país norteamericano, donde estaba adelantando compromisos políticos previamente agendados.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el candidato presidencial dijo que sí regresará para continuar con la campaña rumbo a la presidencia de Colombia.

“El ministro Daniel Palacios y el Gobierno Nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes.”, publicó en la red social.

Hernández había dicho previamente que cancelaría todas sus apariciones públicas previas a la jornada electoral del próximo 19 de junio debido a que intentarían atentar contra su vida con un arma blanca. “Cancelamos todo lo que son las apariciones públicas. Que ellos sigan allá atacando y diciendo”, manifestó Hernández. Además añadió:

“Recibí la precaución de que están intentando matarme, y esa matada no es a plomo, es a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este, a mí me ponen 4 o 5 que me protegen y cuando 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar por el medio. Y soy tan salado que no me muero y quedo en sillas de ruedas”, dijo mientras hacía con su mano la seña de apuñalar.

Igualmente instó al ministro del Interior Daniel Palacios a poner atención a la “compra de votos” en el Caribe colombiano.

“Ustedes ya saben la compra y venta de votos tan descarada en la costa Caribe, están jugando con el hambre de la gente. Esos son delitos, están tipificados en el Código Penal, es engaño al elector”, expresó.

El candidato había dicho que tiene información sobre los planes que estarían organizando en su contra y que teme por su vida.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, dijo en ese momento.

“Tengo informaciones sobre acciones que están planeando para ejecutarlas más adelante. La verdad, nunca me había dado miedo, pero ahora sí lo tengo. Colombianos, excúsenme por cancelar los eventos que tenía”, añadió además.

Así mismo, se refirió al escándalo del video de los integrantes del Pacto Histórico planeando un supuesto complot en contra de otros candidatos a la presidencia:

“Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, expresó Hernández al respecto.

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, dijo también al respecto en su cuenta de Twitter.

