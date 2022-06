Investigan las circunstancias en que murió un joven de 17 años que salió a hacer tareas en el suroccidente de Bogotá

Una pesadilla está viviendo la señora Claudia Ospina luego de que se enterara, de la peor forma, que su hijo de 17 años fue hallado muerto. Todo esto después de que él le dijera que se iba a hacer tareas a donde un compañero en el suroccidente de Bogotá.

“Mi hijo salió a hacer una tarea y resultó en una vivienda totalmente diferente a donde se suponía que iba a estar. Yo a las 4:30 llamé al celular de él a ver donde estaba y me contestaron del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) diciéndome que ese celular lo habían encontrado en una casa extraña y que habían unos heridos. Nunca me dijeron que mi hijo estaba muerto”, contó la mujer en varios medios de comunicación.

Aunque el hecho ocurrió el pasado 12 de abril, la madre del menor hizo conocer su caso porque señala que ocurrieron una serie de irregularidades cuando le informaron del deceso de su hijo.

Precisamente, reseñaron en el periódico El Tiempo, tras hacer la llamada al celular de su hijo, Ospina se dirigió al Hospital de Kennedy, pero allí le dieron la desafortunada noticia de la peor manera.

“Llegué al hospital y nadie me daba información hasta que me encontré con una patrullera. Ella me dijo: “¿Cómo es su hijo?”, que le mostrara una foto, entonces lo hice y me dijo ‘su hijo esta muerto’, sin tener consideración me dijo así, como si se tratara de cualquier cosa que hubiera muerto”, citaron del relato de la mujer en el diario bogotano.

Sin embargo, pese a que han pasado un mes y medio desde que ocurrió el misterioso fallecimiento del menor y nadie le ha dado razón a Ospina de lo que le ocurrió a su hijo, agregaron en el medio impreso.

“Sé que ellos no eran amigos, que eran solo compañeros, pero nunca dijeron nada. A mí me informaron que a mi hijo lo encontraron totalmente desnudo”, señaló la madre del menor.

Entre tanto, en Caracol Radio informaron que el menor era estudiante en el colegio Eduardo Umaña Luna, de la localidad de Kennedy, y allí tampoco se han pronunciado con lo ocurrido con el joven, pese a que es posible que varios de los compañeros del menor estén involucrados en lo ocurrido.

Mientras que en Semana informaron que aunque las autoridades inicialmente le dijeron a la madre del fallecido que el cuerpo sin vida del menor no tenía signos de violencia, pero la hermana mayor que fue a reconocer el cadáver indicó que tenía varias moretones en el rostro, aunque el funcionario de Medicina Legal encargado le aseguró que era a causa de que el reconocimiento se hizo 12 horas después del deceso.

“Me siento sola, me siento desesperada sin saber nada, han pasado dos meses y no he logrado saber qué pasó con mi hijo. Somos una familia de bajos recursos, no tenemos el apoyo de nadie y no es justo que las autoridades no me den información de qué fue lo que sucedió esa noche”, reprochó la madre del estudiante muerto.

En esa revista señalaron que tras el fallecimiento del menor, su progenitora ha entrado en una profunda depresión ante la impotencia de no conocer la verdad y la poca celeridad de las autoridades para tener una hipótesis del caso.

“Él era muy juicioso, dedicado a su estudio, tenía buenas notas, cuando no tenía colegio le tocaba ir a McDonald’s a trabajar en las prácticas. Me le arrebataron la vida y no sé qué sucedió, merezco saber la verdad”, citaron de lo que dijo Ospina.





