Disidencias de las Farc estaban asesorando la creación de un grupo guerrillero en Ecuador

Según se ha dado a conocer desde los medios de comunicación del vecino país, varias personas fueron apresadas acusadas de ser los cabecillas de una supuesta nueva guerrilla que profesa el pensamiento marxista, leninista y guevarista, denominada Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL).

Las autoridades identificaron a Ernesto F., Édison C. y Janeth Y como los líderes del movimiento izquierdista, quienes se habrían encargado de reclutar jóvenes con la intención de que viajaran a Colombia para recibir instrucción militar por parte de las disidencias de las FARC, principalmente por parte de alias ‘El Paisa’, quien fue abatido en combate en diciembre de 2021.

Las investigaciones adelantadas por la policía ecuatoriana determinó que algunos reclutados alcanzaron a viajar a Arauca, Colombia, para aprender de la guerrilla todo lo referente a la guerra en la selva.

Sin embargo, algunos de los jóvenes de grupos indígenas habrían sido engañados con supuestas becas de estudio en una universidad de Argentina y México, para luego darles tiquetes de bus que los conducían por Quito a Tulcán, Ipiales Bogotá, Medellín y Arauca para ser recibidos por un miembro del MGTL para enviarlos luego a la selva y ser entrenados.

“Se ha logrado constatar el traslado de 18 ciudadanos ecuatorianos a entrenarse paramilitarmente en las filas de la Segunda Marquetalia, de los cuales 14 ya han regresado al país y 4 se encontrarían en territorio colombo-venezolano”, comentaron los investigadores.

Dentro de las supuestas denuncias de los jóvenes que regresaron, fueron engañados y amenazados con secuestrarles y asesinarles a sus familias.

En Colombia se prevé que recibieron instrucción en manejo de armas cortas y fusiles, además de fabricación y manipulación de explosivos por parte de los exFARC.

Los presuntos cabecillas guerrilleros ecuatorianos se encuentran bajo custodia de la policía, luego de que el juez Gonzalo Núñez, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, autorizara el allanamiento de cada una de las viviendas de los miembros del MGTL y su inmediata detención el pasado 19 de mayo.

Desde entonces los familiares de estas personas ha salido a desmentir que las personas presas permanezcan a una guerrilla o la estén creando, incluso una de las tías de Ernesto F, considerado el vocero guevarista, comentó que el hombre es un académico importante y un escritor reconocido que ha recibido premios por sus trabajos y además cursa un doctorado en la Universidad Rosario de Bogotá.

Por lo que en el caso se estaría manejando una doble versión. Otro familiar de una de las mujeres involucradas y que permanece presa, Gabriela G, comentó a medios de comunicación que la policía entró a tres de las casas su padre perturbando hasta la habitación de un niño de 11 años, aun cuando el señor les había dado el dato de donde se encontraba en ese momento su hija.

“Es un derecho que el propietario de la casa pueda ser testigo del allanamiento. Nunca más lo dejaron entrar”, algo que no sucedió según otra de sus hijas.

Los familiares han denunciado públicamente que ya han pasado varios días desde que detuvieron a los supuestos miembros de la nueva guerrilla y no han recibido una copia del expediente, por lo que al parecer no se estaría llevando el proceso como dicta la ley en ese país. Ante eso, incluso, se han manifestado desde movimientos de derechos humanos, previendo que no se inicie una casería de brujas:

“Todas las personas tienen derecho, en caso de haber cometido un acto al margen de la ley, a que se instaure un debido proceso”...“para que esta situación no sea utilizada para iniciar una cacería de brujas en contra de los movimientos sociales o para justificar la represión a colectivos que optan por la protesta social pacífica”.

Ecuador desde hace varios años ha tenido que vivir con el conflicto armado colombiano que se extiende hasta su territorio debido a que la frontera es uno de los corredores usados por el narcotráfico para cultivar y transportar estupefacientes.

Según los informes que se han dado hasta la fecha, desde la pandemia se ha presentado una ausencia bilateral de autoridades militares en dichas zonas, lo que ha permitido que las disidencias de las FARC y otros grupos al margen de la ley en Ecuador se peleen el dominio del territorio, obligando así a los habitantes de estas zonas a realizar labores de comunicación y conexión con las comunidades bajo amenazas para que colaboren.

