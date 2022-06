Molestia por aviso publicitario de Rodolfo Hernández en una dependencia del gobierno Distrital de Barranquilla

Valla RH, foto tomada del Twitter del concejal Antonio Bohórquez .

Faltan menos de 11 días para la segunda vuelta que definirá el próximo presidente de Colombia y los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández buscan intensivamente que su imagen e ideas de gobierno se propaguen constantemente por los diferentes canales de comunicación, un hecho bastante normal en el ejercicio electoral, pero reportaron una anomalía entorno a la publicidad política del ingeniero Hernández en Barranquilla.

Se trata de una valla publicitaria de la Liga de Gobernantes Anticorrupción donde aparecen Rodolfo Hernández y su formula vicepresidencial Marelen Castillo. El aviso está ubicado en una zona del Gran Malecón del Río, por lo que indignó a varios sectores que reportaron la invasión del bien público de la capital del Atlántico.

El concejal Antonio Bohórquez señaló a través de un trino “Exijo respuestas y QUE SE RETIRE DE INMEDIATO! ¿Cómo así? Se necesita un equilibrio, igualdad! ¿Qué pasaría si esta publicidad fuese de otra campaña? ¡Imparcialidad! No más doble resero. Con nuestra campaña todos los controles, y respecto a ésta? #CampañaJusta”.

Pero no solamente fue ese comentario, la denuncia fue hasta los micrófonos de La W, donde indicó el concejal Bohórquez: “Hemos hecho la denuncia pública porque muy temprano nos la ha hecho llegar una veeduría, y veo unas imágenes donde queda evidenciado que en un espacio que es público, pero donde hay dependencias del gobierno Distrital de Barranquilla, donde se prohíbe cualquier publicidad sobre cualquier campaña político electoral”.

Otro de los comentarios que resonó en las redes sociales fue la el abogado Miguel Del Río Malo, quién señaló: “Esto ya es vergonzoso. Señores ⁦de la Procuraduría General de la Nación,⁩ la Alcaldía de Barranquilla hace campaña abiertamente por Rodolfo. Exigimos sanciones ejemplares. Quintero suspendido injustamente y Pumarejo utilizando los recursos del distrito en favor de una candidatura”.

La alcaldía de Barranquilla señaló que la valla fue puesta sin ninguna clase de autorización y que ya fue retirada del Gran Malecón del Río.

Sobre más información de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández: a menos de dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el aire electoral se vive en todos los ambientes del territorio nacional, en esta ocasión producido por un desafortunado cometario de un candidato presidencial que enojó a la comunidad religiosa del país.

Pues recientemente se hizo viral el fragmento de una entrevista en la que se apreciaba al exalcalde de Bucaramanga decir: “yo recibo a la virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, haciendo una analogía a que los miembros que se sumen a su campaña no podrían exigir condiciones.

Esta declaración no cayó bien en la comunidad religiosa, una prueba de ello fue la exhortación que hizo el sacerdote de la iglesia San Martín de San Gil en Santander, irónicamente departamento donde es oriundo el ingeniero Hernández. En plena misa el cura Pelayo recriminó al candidato presidencial por su comparación y trato que le daba a la figura religiosa y a las mujeres.

“Yo quiero, hoy, convocarlos a ustedes para que hagamos un acto de desagravio a la Santísima Virgen María”, inició diciendo el sacerdote Benjamín Pelayo, luego de explicar que habrían comparado a la virgen con prostitutas un candidato presidencial.

El presbítero en una recriminación publica indicó que como ser humanos merecen respeto independientemente las condiciones que tengan, también resaltó que la figura de la virgen María para los católicos representa la ‘santa madre’ por lo que no puede permitir que la irrespeten de tal manera.

