En plena misa, sacerdote recriminó a Rodolfo Hernández por decir “recibo a la virgen santísima y a todas las prostitutas”

“Yo recibo a la virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, indicó el candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga.

A menos de dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el aire electoral se vive en todos los ambientes del territorio nacional, en esta ocasión producido por un desafortunado cometario de un candidato presidencial que enojó a la comunidad religiosa del país.

El próximo 19 de junio Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se mediaran en las urnas para saber quien será el próximo Jefe de Estado, es por esta razón que es habitual ver sus rostros por las diferentes redes sociales protagonizando piezas publicitarias exponiendo sus ideas de gobiernos o desaciertos de la carrera electoral.

Pues recientemente se hizo viral el fragmento de una entrevista en la que se apreciaba al exalcalde de Bucaramanga decir: “yo recibo a la virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, haciendo una analogía a que los miembros que se sumen a su campaña no podrían exigir condiciones.

Esta declaración no cayó bien en la comunidad religiosa, una prueba de ello fue la exhortación que hizo el sacerdote de la iglesia San Martín de San Gil en Santander, irónicamente departamento donde es oriundo el ingeniero Hernández. En plena misa el cura Pelayo recriminó al candidato presidencial por su comparación y trato que le daba a la figura religiosa y a las mujeres.

“Yo quiero, hoy, convocarlos a ustedes para que hagamos un acto de desagravio a la Santísima Virgen María”, inició diciendo el sacerdote Benjamín Pelayo, luego de explicar que habrían comparado a la virgen con prostitutas un candidato presidencial.

El presbítero en una recriminación publica indicó que como ser humanos merecen respeto independientemente las condiciones que tengan, también resaltó que la figura de la virgen María para los católicos representa la ‘santa madre’ por lo que no puede permitir que la irrespeten de tal manera: “Respeto, que así piense lo que piense él (Hernández), que a nuestras madres y a la madre María nos la respete. ¿Por qué?, primero por ser persona, si cree que ser persona ya se merece respeto, no importa las condiciones de esa persona. Segundo, esa persona que además de ser persona es mujer y la mujer nos merece todo nuestro respeto y nosotros tenemos que respetar a esa persona que el señor nos dio por madre porque es una mujer y es una persona. Ademas es la madre se respeta, se quiere”.

Sacerdote se enoja con candidato presidencial

No solo la comunidad religiosa se molestó con el ingeniero Rodolfo Hernández, sectores feministas y sociales han señalado que los reiterativos comunicados en los que el candidato presidencial ha comparado o relacionado situaciones despectivas con el ejercicio de la prostitución y la mujer muestran un preocupante discurso de quien pretende dirigir el país.

Es de recordar que recientemente Rodolfo en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2022 que se lleva a cabo en la ciudad de Bucaramanga dijo la polémica afirmación: “La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda, se va a salvar esto, nunca ha trabajado, así no se salva esto”.

Momentos antes de finalizar su intervención, el exalcalde de Bucaramanga también se refirió a la experiencia de tener la compañía de los guardaespaldas que salvaguardan su seguridad en su campaña. “Andar con guardaespaldas es lo más aburrido que hay, andar con unos pingos a la pata suya, que no puede mirar una vieja porque van a contarle a la mujer”.

SEGUIR LEYENDO