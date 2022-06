Sin Diego Herazo, Millonarios enfrenta este miércoles al Junior en El Campín

El atacante no estará disponible para el partido ante Junior. Tomado de @millosoficial

Millonarios enfrentará hoy Junior en el estadio El Campín y no podrá contar con el delantero Diego Herazo, quien se ha quedado por fuera debido a una lesión. El equipo informó a través de su cuenta de Twitter que el exjugador de Equidad sufrió una lesión muscular de grado 2 en el cuádriceps izquierdo. Apenas jugó 45 minutos en el partido pasado.

El atacante de 26 años será una baja importante para los capitalinos de a los compromisos entrantes, pues hasta ahora se consolida como el goleador del equipo con seis anotaciones en lo que va corrido del semestre. Ricardo Márquez y Jáder Valencia aparecen como los posibles reemplazos para el nacido en el departamento del Chocó.

Luego de la derrota por 2 - 1 ante los tiburones en Barranquilla, el equipo albiazul espera conseguir los tres puntos en su patio. Valencia es el más opcionado para ocupar la plaza de ataque en el equipo. Sus buenas actuaciones desde el banco hacen que la hinchada se ilusione con lo que puede llegar a ser su actuación el día de hoy.

El ‘amuleto’ tendrá la responsabilidad de ser el último eslavón de cara al gol en las últimas tres fechas del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2022-1.

Millonarios tiene 4 puntos y se ubica segundo en la tabla de posiciones tras una victoria, un empate y una derrota. Ante Junior, los azles necesitan sumar de a 3 si quieren seguir la lucha de camino a la final. El partido pasado quedó atrás y la mentalidad de los jugadores está enfocada en la victoria. No hay posibilidad de considerar algo distinto.

Al respecto, el entrenador Alberto Gamero dijo: “Tenemos que buscar alternativas para mejorar esa línea de tres que no pudimos superar en Barranquilla, tenemos que mejorar en la parte defensiva, ahí fuimos muy débiles y sufrimos porque no hubo esa agresividad. Esperamos ser fuertes en ese aspecto. Queremos que este equipo entienda que hemos jugado mejor, y que podamos salir a ganar este partido”.

Hay dos dudas importantes para el entrenador. Una es la de Andrés Murillo que no tuvo un buen partido en Barranquilla, la posibilidad de José Cuenú la estudia el entrenador azul, sin embargo, lo más probable es que vaya el defensor izquierdo por su perfil. La otra duda es Larry Vásquez, el volante presenta un cuadro gripal y será esperado hasta el final. El entrenador confía en que eso no se un impedimento para jugar, ya lo hizo así en el Metropolitano.

“Que no vaya a sonar a excusa, Llinás, Pereira y Larry Vásquez vienen de un cuadro gripal y jugaron porque son berracos, no entrenaron durante dos días, me manifestaron que querían jugar y actuaron. Son seres humanos y se enferman”, destacó.

Ante la lesión de Herazo, el periodista Rafa Puentes aseguró en la semana que el jugador no solo se perdería lo que resta del torneo, sino que podría quedar relegado al banco de suplentes, pues el plan de la directiva es, en caso de salir campeones del torneo, reforzar las líneas de ataque del equipo con un nombre de jerarquía.

Millonarios y Junior se enfrentarán este miércoles 8 de junio a partir de las 6:15 p. m., en el estadio El Campín, en un duelo que puede definir el futuro de ambos en el cuadrangular final de la Liga BetPlay, que por ahora tiene a Atlético Nacional como líder con cinco puntos.

Las posibles alineaciones son las siguientes:

Millonarios:

Montero; Perlaza, Llinás, Murillo, Bertel; Vásquez, Pereira; Gómez, Silva, Ruíz; Valencia.

Junior:

Viera; Pacheco, Rosero, Arias, Fuentes; Giraldo, Moreno; Esparragoza, Sambueza, González; Borja.

