Según el periodista César Augusto Londoño un jugador del Medellín ofreció dinero a otro equipo para que se dejaran ganar

Deportivo Independiente Medellín continúa en competencia y aferrándose al milagro de la clasificación a la final, no obstante, en las últimas horas se conoció una polémica información desde la prensa en donde señalan que un jugador del onceno paisa realizó corruptelas a favor de su equipo.

Según el periodista César Augusto Londoño, un jugador de este equipo le ofreció dinero a varios miembros del Once Caldas de Manizales con el fin de obtener un favorecimiento y conseguir la victoria, El comunicador explicó que esta no es la primera vez que pasa, pues, presuntamente se convierte en el segundo caso similar que vincula a ese elenco con situaciones ilegales.

Las polémicas palabras de Londoño se dieron en el programa el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el comunicador habló sobre los reclamos que tuvieron lugar luego del partido entre Envigado Fútbol Club y Deportivo Independiente Medellín en el Polideportivo Sur, el técnico del equipo naranja insinuó que su rival quería que se dejaran ganar.

Alberto Suarez, técnico del Envigado mencionó: “yo le quiero decirle a Felipe Pardo, que a mí me paga Envigado y no el Medellín, no tiene por que venir a increparnos porque no pudieron ganarnos”.

Ante esta situación, el periodista César Augusto Londoño rememoró un partido entre el Medellín y Once Caldas hace casi año y medio, aquí el ‘Blanco Blanco’ estaba eliminado de la fase final, sin embargo, el onceno de la capital antioqueña dependía de ganarle a su rival para clasificar a la última instancia, no obstante, el resultado no fue el esperado.

Londoño explicó: “a las declaraciones del técnico Alberto Suarez, le tengo que agregar un hecho que sucedió en un partido Medellín vs Once Caldas hace aproximadamente torneo y medio, el Once Caldas que estaba eliminado dependía de la clasificación del Medellín y el Once Caldas ganó ese partido y no clasificó el Medellín.”.

Entretanto, el locutor desató la controversia tras una delicada información que reveló aunque manejando la prudencia que corresponde al caso, pues reservó los nombres de los implicados, pues Londoño aseguró que un jugador del ‘Poderoso de la Montaña’ le ofreció dinero a varios jugadores del Once Caldas para que perdieran contra ellos y pudieran clasificar gracias al resultado.

Conforme a la versión del periodista, este no sería el primer caso que involucra al DIM con casos de corrupción, pues supuestamente ya serían dos casos de irregularidad que han llevado a cabo desde las toldas del rojo paisa. Londoño resaltó: “un jugador de Independiente Medellín le dijo a los del Once Caldas que les ofrecían plata para perder y ya son dos casos que se unen con Independiente Medellín, no mencionaré el nombre del jugador por ahora”.

Ante estos señalamientos no ha habido ninguna reacción por parte de la escuadra paisa, sin embargo, de confirmarse se sumaría a los miles de casos en donde las corruptelas se apoderan del fútbol colombiano y agudizan la precarización de la legitimidad que se maneja dentro de las canchas, casos como el de Llaneros y Unión Magdalena en el pasado ascenso también preocupan a los aficionados.

