La molestia de La Segura cuando le preguntaron por quien fuera su mejor amiga: “No la volverán a ver”

Hace un par de meses que Natalia Segura Mena, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Segura’, anunció que ya no trabajaría más al lado de Isabela León, quien era su mejor amiga y se desempeñó como mánager durante un largo tiempo.

La noticia suscitó reacciones inmediatas en la comunidad de seguidores de la influenciadora, pues sonaron muy fuerte algunos rumores que señalaban esta determinación como el resultado de un grave conflicto entre las dos mujeres.

Y aunque ambas partes decidieron mostrarse herméticas sobre el tema, La Segura prendió la polémica en horas recientes al hablar sobre la rota relación a través de una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, por medio de la cual resolvió los interrogantes de algunos curiosos.

“¿Dónde está tu hermana de vida y por qué no la has vuelto a mostrar?”, fue la duda que le plantearon a La Segura, ante lo cual respondió: “Lo primero es que yo ya no tengo hermana de vida y lo segundo es que no la volverán a ver, así que no pregunten más por eso, por respeto a esa persona y a mí, así como por respeto a la intimidad de lo que algún día fue, según yo”.

Las reacciones se suscitaron de inmediato y, luego de que varias páginas de chismes replicaran estas palabras, se conocieron las opiniones de cientos de internautas.

“Así es, el que no sirve que no estorbe”, “se nota que quedaron con una muy mala relación”, “yo no sabía esto, pero todos tenemos derecho a soltar lo que no aporta”, “Natalia se ve muy dolida” y “Isabela la embarró muy feo y perdón a una gran amiga”; fueron algunos de los comentarios que recibió La Segura.

De ese modo, queda confirmada la versión que entregó anteriormente Alexandra Mena, madre de Natalia, quien indicó a través de una transmisión en vivo por redes sociales, cuando manifestó que dicha relación solo era sostenida por la “conveniencia” y la ambición que tenía la joven por el dinero de su hija.

“Yo siempre respete la amistad entre Natalia e Isabela, y así como hay cosas en las que uno no se vuelve ciego, también hay otras por las cuales uno se pregunta: ‘bueno, ¿y esto por qué?’. También, uno empieza a notar comportamientos extraños, pero Natalia no quería que uno le dijera nada, porque ella no sólo entregó a esta persona su parte humana (...) ¿De qué sirve tanta lambonería si no era más que una amistad conveniente? Y lo digo así de frente, una amistad conveniente, nunca verdadera ¡Jamás existió¡ O bueno, existió para Natalia, pero no para esta persona”, aseveró.

De igual manera, la mujer confesó que La Segura siempre fue muy entregada y abierta con León en todos los sentidos, pero al final no fue correspondida de la misma manera, ya que vio cómo al enfermarse y no poder cumplir con sus obligaciones laborales, su amiga habría optado por “abandonar el barco”.

Además, Mena expresó que el gran error de la influenciadora fue confiar en esta persona, sobre quien dice “solo quiso estar en los momentos de viajes y dinero”, pero no ahora que enfermó y tuvo que apartarse totalmente de su trabajo.

“Su error fue creer que la amistad era sincera y entregarle el manejo de todo (...) Yo pienso que la palabra ‘amistad’ y el significado de un ‘te amo, voy a estar contigo en las buenas y en las malas’, son de una responsabilidad moral muy grande y no le quedan a todas las personas (...) Natalia lleva cinco meses sin producir dinero ¿Por qué justo se aparta en ese momento?”, cuestionó

Por último, la mamá de Natalia Segura comentó que va a continuar al lado de su hija y le apoyará en todo el proceso de recuperar su salud, así como en recuperar la carrera que tenía antes de que los biopolímeros la hicieran alejarse temporalmente.