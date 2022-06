Figura de Independiente Medellín encaró a los hinchas tras recibir críticas: ‘¿En la final nos van a tratar así?’

Felipe Pardo atendió a los hinchas del Medellín en la previa del partido contra Envigado en el Atanasio Girardot. Fotos: capturas de pantalla

Independiente Medellín sueña con volver a clasificar a la final de la Liga Betplay después de más de tres años. El ‘poderoso’, dirigido por Julio Comesaña, se encuentra segundo del cuadrangular B con cinco puntos, dos menos que el Deportes Tolima.

En su más reciente partido el conjunto antioqueño empató sin goles contra Envigado, en condición de visitante. Sin embargo, y pese a que el equipo se mantiene invicto, los últimos resultados del Tolima lo han obligado a conseguir victorias si desea pelear por el título. Esa necesidad se vio reflejada en dicho encuentro, puesto que algunos sectores de la hinchada del DIM recriminaron a su equipo.

En rueda de prensa Comesaña le respondió a las críticas de la fanaticada, argumentando que “a mí no me contrataron para hablar con los hinchas del Medellín”. De igual modo señaló que “como yo no tengo contrato con ellos sino con el club y trabajo para darle alegrías a todos los hinchas y no solo a los que gritan, no tengo nada que hablar con ellos. No sé qué tipo de hinchada es la que hace eso, que parece que está en contra del equipo”.

“Yo no canjeo mi autoridad. Busco el beneficio del club y si beneficiamos al club y nos va bien, todos vamos a usufructuar esos beneficios. Si no, nadie los va a usufructuar. Ni ellos, ni nosotros. Nadie. La hinchada que me grite lo que quiera. No tengo problema. ¿No tienen una receta que me den para ganar?”, concluyó Comesaña.

Julio Comesaña, director técnico de Independiente Medellín. Foto: EFE

Felipe Pardo se encargó con algunos hinchas del Medellín:

Según un video difundido por el medio Múnera Eastman, el atacante del DIM protagonizó una discusión con algunos seguidores del ‘poderoso’, quienes aguardaron por los jugadores en el punto de concentración para recliminarles por los resultados recientes.

“A todos lados vamos. Estuve en Brasil…”, reclamó uno de los aficionados.

Pardo pidió calma y respondió ante quienes criticaban el hecho de que el equipo no llegase a clasificar a la final: “¿Y si llegamos nos van a tratar así?”, aseveró en primera instancia. Seguido de esto, invitó a tener mezura de cara al próximo encuentro, que será este jueves 9 de junio contra Envigado en el estadio Atanasio Girardot: “ Vamos a ganar el jueves, nos vemos el jueves”, remarcó el futbolista.

El futbolista del Medellín, Felipe Pardo, encargó a algunos hinchas que reclaramon ante el rendimiento del equipo. Video: Twitter @RadioMunera

Lo cierto es que todavía restan tres encuentros para que se conozcan cuáles serán los dos equipos clasificados a la final de la Liga BetPlay 2022-I. Medellín todavía depende de sí mismo para llegar a esta instancia, siempre, y seguirá siendo así mientras cuando consiga una victoria ante la ‘cantera de héroes’. El escenario ideal para el DIM es que el Tolima no triunfe frente a La Equidad en su visita al estadio Metropolitano de Techo.

Así como en los encuentros anteriores, se espera que los seguidores del ‘poderoso’ llenen la mayoría de las tribunas del escenario deportivo. En el transcurso de la fase del ‘todos contra todos’, el ‘poderoso’ fue el segundo equipo con mayor promedio de asistencia, contando con alrededor de 23.000 espectadores, según cifras oficiales. El primero en este listado es Atlético Nacional que, por ejemplo, tuvo la presencia de más de 43.000 hinchas en el duelo frente a Millonarios por la segunda jornada de los cuadrangulares.

Recordemos que el cuadrangular A es comando por Nacional, que tiene cinco puntos; seguido por Millonarios y Junior, con cuatro unidades cada uno; y Bucaramanga, que acumula tres.

