Con tutela buscan remover el voto en blanco del tarjetón en segunda vuelta

Tarjetón segunda vuelta presidencial en Colombia. Foto: Registraduría.

El abogado constitucionalista Germán Calderón España, simpatizante de la campaña a la presidencia de Rodolfo Hernández, logró este martes 7 de junio que el Juzgado Administrativo 59 de Bogotá recibiera para estudio una acción de tutela que buscaría remover la casilla de voto en blanco del tarjetón de la segunda vuelta presidencial.

Esta opción se ofrece en el tarjetón como una cortesía para quienes quieren mostrarse en desacuerdo con todos los candidatos disponibles en una elección. Cuando el voto en blanco gana en instancias como las elecciones regionales, legislativas o la primera vuelta, la organización electoral está obligada a repetir por única vez los comicios con otros candidatos o listas, según el caso.

Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia —adscrito a la Misión de Observación Electoral— ya había aclarado que el voto en blanco no tendrá efectos jurídicos en las elecciones del próximo 19 de junio.

“Si en segunda vuelta gana el voto en blanco no pasa nada, en segunda vuelta el voto en blanco no tiene ningún efecto jurídico. Entonces si gana el voto en blanco con la cantidad que fuere y el candidato que ocupe ese segundo lugar, así sea con una votación mínima, pues esa persona será elegida como presidente de la República”, indicó.

Entonces, el voto en blanco sería contado como un voto válido y posiblemente de opinión, pero inefectivo en estos comicios. Eso no es suficiente para algunos activistas políticos, como Calderón España, cuyo nombre ya había sonado este año por otra acción de tutela con la que intentó anular la elección del registrador, Alexander Vega. El abogado quiere remover la opción del todo.

Entre los argumentos que Calderón presentó para eliminar esta casilla, sobresalió: “El voto en blanco solamente es procedente para las elecciones de miembros de corporaciones públicas, gobernaciones, alcaldías o para la primera vuelta presidencial, sin contemplar en ninguna parte de la norma, la segunda vuelta presidencial”.

Entonces, para Calderón, que el registrador haya incluido una casilla de voto en blanco “viola flagrantemente la norma constitucional, por lo cual se hace necesario que un juez de tutela ampare en forma urgente, necesaria e impostergable el derecho a elegir de los ciudadanos colombianos”.

El abogado dice que con la casilla neutra

“se distrae al elector y se cambia el sentido de la segunda vuelta presidencial, el cual es elegir, entre los dos únicos candidatos que resultaron de la primera vuelta presidencial, el nuevo presidente que nos regirá para los próximos cuatro años”.

Según él, la existencia del voto en blanco para esta instancia viola la norma constitucional y es un “perjuicio irremediable para el ejercicio transparente y libre de los derechos políticos de los colombianos habilitados para votar, no teniéndose otro camino ordinario de defensa de estos”, aunque Calderón no explica exactamente cómo esto perjudica el derecho —que en Colombia no es obligación— a votar.

Cabe destacar que la Registraduría General del Estado Civil ha incluido la opción de votar en blanco en los tarjetones de segunda vuelta en cumplimiento a la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Entre otras cosas, esta disposición discute el derecho de los ciudadanos a participar en las elecciones aunque no se sientan representados por ninguna de las opciones, en un ejercicio de oposición.

Uno de los ciudadanos que fue escuchado para elaborar esta sentencia fue, precisamente, Jorge Enrique Robledo, quien en 2010 promovió el voto en blanco en segunda vuelta y se irá por la misma opción para esta instancia en 2022.

SEGUIR LEYENDO: