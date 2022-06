Excongresistas Musa Besaile y Ñoño Elías aceptaron su responsabiliad en caso de corrupción en Fonade

FONADE

Ante el despacho de la Corte Suprema de Justicia , los excongresistas del partido de la U, Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile aceptaron su responsabilidad penal en el proceso por el escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Los procesados por el escándalo de Odebretch, presuntamente direccionaron millonarios contratos con funcionarios cercanos al exgerente de Fonade, Ariel Alfonso Aduen a cambio de coimas o millonarias sumas de dinero.

En medio de una diligencia de versión libre, que se llevó a cabo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el caso, ambos exsenadores admitieron el delito de tráfico de influencias.

Fuentes cercanas del caso, manifestaron que los exsenadores estarían buscando sentencia anticipada y una reducción de la condena por esos hechos que podría rodear hasta una tercera parte de la misma.

En el caso de el ‘Ñoño’ Elías, se investiga un tráfico de influencias que se habría ejercido ante Jorge Iván Henao Ordóñez, ex gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade, en relación con un contrato de la interventoría para garantizar que el mismo fuera adjudicado al Consorcio Interviviendas.

Los dos excongresistas no han mencionado o involucrado a otras personas en el caso, por el cual rindieron versión libre el pasado 31 de mayo.

Por lo que el abogado de Bernardo Elías, Luis Carlos Torregoza, advirtió que su cliente no hizo confesiones sobre otros parlamentarios indagados en el caso como Armando Benedetti, “el proceso goza de reserva procesal pero lo que sí le puedo informar es que el senador Bernardo Elías no se acogió al instituto de beneficio por colaboración eficaz y por tanto no ha señalado o incriminado a otros senadores de la República”, indicó.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se trataría de una “organización criminal” que preparó la adjudicación irregular de contratos desde Fonade a personas que sin cumplir los requisitos legales, y a través de falsedades, los recibían por su relación con congresistas.

“La investigación tiene origen en una invitación hecha por Fonade, el 2 de marzo de 2017, para adjudicar la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario en la Fase II del programa de vivienda gratuita, que se desarrolla en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila”, informó en su momento el ente investigador.

Las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia se encuentran en etapa preliminar y se adelantan por una compulsa de copias que hizo la Fiscalía, luego de investigar el caso y capturar a siete personas por esos hechos en el 2018.

Armando Benedetti

El pasado viernes 3 de junio el senador Armando Benedetti debió cumplir con dos diligencias en la Corte Suprema de Justicia, por los dos casos que se siguen en su contra; uno por presunto lavado de activos y el otro por, presuntamente, estar relacionado con un direccionamiento de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, la segunda tuvo que ser aplazada porque el senador, que ahora hace parte del Pacto Histórico, no estaba en compañía de sus abogados. Según dijo a través de un comunicado, los defensores habían viajado fuera del país y la magistrada Cristina Lombana había decidido no citar audiencia virtual.

“La magistrada Lombana me cita en la mañana en un expediente y en la tarde en otro, citaciones extrañas a pocos días de las elecciones y dentro de procesos que llevan más de 5 años sin ningún testigo ni prueba ¿casualidad? Allí estaré, espero que sí me pueda defender”, sostuvo Benedetti en sus redes sociales.

