“A mí me gustaría un cambio, no radical ni destructivo, pero sí importante” exministro Rudolf Hommes expresó sus preferencias para la segunda vuelta presidencial

COLUMNISTAS DE COLPRENSA RUDOLF HOMMES (7).JPG

A menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial diferentes figuras públicas y políticas expresan sus preferencias por qué candidato desean que represente el país durante los próximos 4 años. Con varias encuestas que señalan empate técnico entre Gustavo Pero y Rodolfo Hernández la carrera electoral aguarda con gran expectativa el próximo 19 de junio.

El economista, exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, Rudolf Hommes, fue una de las personas que se sumó recientemente a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hommes indicó que al unirse al proyecto del Pacto Histórico para la segunda vuelta tenía dos condiciones: una “política económica razonable” y el respeto por la Constitución y la Ley.

Pues recientemente se volvió a pronunciar el exministro Rudolf e indicó que está preparado para un cambio en Colombia, “hay mucha inequidad, mucha violencia, mucho descaro, mucha impunidad y a mi sí me gustaría un cambio no radical ni destructivo pero sí importante”, señalando en La W que da un paso, que espera que no sea en falso, por Petro y Francia.

Rudolf indicó que hasta el 29 de mayo estuvo con la campaña de la Coalición Centro Esperanza, pero debido a los resultados y más recientes situaciones se unirá a la izquierda del Pacto Histórico para este domingo 19 de junio. “Yo en la primera vuelta voté por el centro y estaba con el centro hasta el final, hasta que se derrumbó completamente. Mejor dicho hasta la vuelta anterior”.

Resaltó de Gustavo Petro y la campaña presidencial la capacidad que ha tenido para unir diferentes vertientes que solían estar separadas: “Ellos han logrado por primera vez unir a la izquierda en varios matices, les hace falta el ala derecha del Pacto Histórico, y yo sería parte de esa ala derecha”.

El economista, exministro en el gobierno de César Gaviria y exrector de la Universidad de los Andes, aseguró estar “insatisfecho con los resultados de este gobierno y sobre todo con su talante”, también indicó sobre los candidatos: “El ingeniero Hernández lo veo más de continuidad, es una de las razones de por las que me fui con Gustavo Petro”.

El exjefe de la cartera de Hacienda Hommes indicó su apoyó a uno de los sectores que han sido más discutidos del exalcalde de Bogotá. “en lo económico hay muchas diferencias con lo que ha propuesto Gustavo Petro, pero en el fondo estamos de acuerdo con que hay que hacer cambios importantes en Seguridad Social, espero que no haga algo traumático en salud”.

Rudolf Hommes también se refirió a una de las propuestas que han sido más atacadas para el líder del Pacto Histórico, el tema pensional, en este punto señaló: “En pensiones yo creo que es fácil llegar a un acuerdo, en impuestos habría que moderar un poco el alcance, pero yo creo que el sentido de la reforma que propone es el mismo que hemos propuesto en varios otros sectores”.

“Lo único que yo estoy viendo es que por lo menos, de dientes para afuera, están diciendo que ellos después de la elección van a procurar ser patrióticos, mejor dicho que van a tratar de colaborar, bien sea desde la oposición o desde el Gobierno, para acabar con este mierdero que tenemos, que no nos lleva a ningún lado”, dijo el exministro Hommes en la entrevista con La W.

SEGUIR LEYENDO: