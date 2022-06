Video: “En segunda vuelta piensen bien por quién van a votar”, Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram @pipebueno

Ha pasado una semana desde que el país celebró la primera vuelta presidencial, en unas elecciones que dejaron bastantes sorpresas como la llegada de Rodolfo Hernández a enfrentarse contra Gustavo Petro, donde conoceremos quién entre los dos candidatos tomará las riendas del país por los próximos cuatro años.

Para el próximo 19 de junio está dispuesto que se lleve a cabo la segunda jornada de elecciones, en las que varios artistas colombianos han expresado su posición política frente a cada uno de los candidatos.

Esta vez el turno fue para el cantante Pipe Bueno, quien está próximo a tener a su segundo hijo y mientras realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ fue interrogado por sus seguidores de Instagram, en donde aclaró algunas dudas con respecto a la situación que se presentará en los próximos comicios entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

“¿Crees que Colombia si sea el lugar indicado para los niños sabiendo la situación actual?”, le preguntaron al intérprete de canciones como ‘Guaro’ y ‘Cupido falló’, la cual respondió a sus más de 8.5 millones de seguidores en Instagram.

Inmediatamente, el artista no dudó en responder al interrogante de uno de sus fanáticos, en el que aprovechó para enviarle un mensaje a los electores quienes tienen como él la difícil decisión de elegir entre los dos candidatos, quienes fueron los que mayor aceptación tuvieron de los ciudadanos.

“Esta pregunta está muy interesante porque yo amo a mi país, quiero que mis hijos conozcan mi país como yo lo conocí. Y por eso, simplemente, en la segunda vuelta piense bien en por quién van a votar, en su favorito”, argumentó el cantante.

Sin mencionar cuál era su candidato favorito, si fue muy claro en decirle a sus seguidores que antes de ir a las urnas a depositar su voto, creyeran y analizaran bien todo sobre su postura política, pues no solamente esto incide en los próximos cuatro años sino que también para el futuro que se le dejará a los jóvenes del país.

“Esto no es un tema para sugestionar a nadie políticamente, para que voten por alguien, por el contrario, es para que reflexionen bien por quien van a votar… es algo justo para estas nuevas generaciones, para nuestros hijos y lo que merece Colombia”, concluyó el cantante.

Carlos Vargas también envió mensaje el día de las elecciones

Las elecciones presidenciales son el tema del momento en el país, no solo entre los medios de comunicación y los ciudadanos que han salido a votar, sino también entre las figuras del entretenimiento nacional que han querido manifestar su opinión respecto de la jornada electoral y los políticos que aspiran a la presidencia de Colombia, es el caso de Carlos Vargas.

“A mí no me sirven los políticos, deportistas o estrellas del espectáculo que sugieran votos presidenciales: 1. Al político no se le cree porque lo que ya sabemos, además cambian de partido como cambiar de ropa interior. El resto de figuras del espectáculo lo hacen por… 2. Pertenecer a una clase social en la que no se criaron, pero su anhelo es ese (ser aprobados). 3. Puede haber intereses empresariales entre el famoso y el candidato, 4. Estoy seguro de que los deportistas que han pelado su voto saben más de maternidad de gallinas que del plan de gobierno”, expresó el pasado 29 de mayo el presentador de ‘La Red’.

