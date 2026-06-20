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“Voten temprano”: Petro cierra en Cali con llamado a las urnas y ascenso de 17.000 policías

Desde Cali, Petro pidió votar temprano, llamó a evitar agresiones y anunció el ascenso de más de 17.000 patrulleros a subintendentes, a un día de las elecciones

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Desde Cali, Petro pidió votar temprano, llamó a evitar agresiones y anunció el ascenso de más de 17.000 patrulleros a subintendentes, a un día de las elecciones. REUTERS/Juan David Duque
Desde Cali, Petro pidió votar temprano, llamó a evitar agresiones y anunció el ascenso de más de 17.000 patrulleros a subintendentes, a un día de las elecciones. REUTERS/Juan David Duque

El presidente Gustavo Petro cerró en Cali una jornada de eventos masivos con un mensaje directo sobre las elecciones: “voten temprano”. A un día de la jornada electoral, el mandatario llegó a la capital del Valle del Cauca este viernes junto con todo su gabinete y aprovechó su intervención para llamar a la participación ciudadana, defender el voto y pedir que el domingo no haya agresiones.

La información publicada por Blu Radio señala que Petro intervino en la recta final de la campaña con un discurso en el que también lanzó cuestionamientos contra el candidato de oposición Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Sus declaraciones se dieron en medio de críticas de distintos sectores por las reiteradas intervenciones del presidente sobre la contienda electoral.

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Durante el evento, el jefe de Estado también anunció un ascenso masivo en la Policía Nacional: más de 17.000 patrulleros pasarán a ser subintendentes. El anuncio oficial hizo parte de su agenda pública institucional en Cali, realizada a pocas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas este 21 de junio.

La Policía Metropolitana activó protocolos de infancia y adolescencia para esclarecer el homicidio ocurrido en el sector histórico de Bogotá - crédito Colprensa
Uniformados de la Policía Nacional - crédito Colprensa

Petro pide votar y evitar agresiones

El mandatario sostuvo que quienes aspiran a la Presidencia deben promover convivencia y no confrontación. En su intervención, afirmó que la política no puede convertirse en un escenario de ataques entre colombianos y pidió que la decisión electoral se tome con reflexión.

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El que se acerque a una urna el domingo debe acercarse reflexivo para que su voto no se llene de sangre futura, sino de paz”, dijo Petro durante su discurso. También dio una instrucción directa a quienes han respaldado su Gobierno: no agredir a nadie durante la jornada electoral.

“Ningún ciudadano que haya defendido este Gobierno y me haya hecho presidente, lo ordeno como presidente, debe agredir a nadie el domingo. La tarea del domingo es votar”, señaló el mandatario.

Petro también invitó a las juventudes a convertirse en “testigos digitales” del proceso electoral. Aunque no detalló el alcance de esa figura en la información conocida, el llamado se hizo dentro de su mensaje sobre participación, vigilancia ciudadana y defensa del voto.

Críticas a la oposición y ambiente electoral

En su discurso, Petro cuestionó a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato opositor. Según el reporte, el presidente insistió en que quienes aspiran a gobernar deben llamar a la convivencia y no a la confrontación entre sectores políticos.

Colombia's President Gustavo Petro sits on a stage during a presentation on the government’s labour reform during the 2022-2026 administration, in Cali, Colombia, June 19, 2026. REUTERS/Jair Coll
Colombia's President Gustavo Petro sits on a stage during a presentation on the government’s labour reform during the 2022-2026 administration, in Cali, Colombia, June 19, 2026. REUTERS/Jair Coll

En la parte final de su intervención, el jefe de Estado volvió a pedir de manera expresa que los ciudadanos acudan temprano a las urnas. “No se trata de construir de nuevo una orgía de sangre en Colombia. No se trata de destripar ni un solo colombiano, se trata de convocar las fuerzas de la vida”, expresó.

Sus declaraciones se producen en la recta final de una campaña marcada por tensiones políticas y llamados de distintas autoridades a respetar el resultado de las urnas. El mensaje de Petro estuvo centrado en tres puntos: votar temprano, evitar agresiones y participar de manera activa en la jornada electoral.

El evento público en Cali también sirvió para reforzar la presencia del Gobierno en la antesala de las elecciones. La llegada del presidente con su gabinete y el anuncio de ascensos en la Policía ocurrieron en una jornada de alto contenido político, pese a los cuestionamientos por sus intervenciones sobre la contienda.

Con este discurso, Petro cerró una agenda pública en la que pidió participación ciudadana y llamó a la calma. El domingo, dijo, la tarea principal será votar temprano y evitar cualquier acto que altere el desarrollo de la jornada electoral.

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