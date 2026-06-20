MinTrabajo denunció presión al voto en empresas: 65 casos fueron remitidos a la autoridad judicial

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

El Ministerio del Trabajo denunció presuntos casos de constreñimiento electoral en empresas de distintas regiones del país, a pocos días de la jornada presidencial del 21 de junio. El ministro Antonio Sanguino aseguró que han recibido reportes en los que directivos estarían ejerciendo presión sobre trabajadores para influir en su voto.

La información publicada por Blu Radio señala que Sanguino habló de 65 casos conocidos por la cartera laboral, los cuales fueron remitidos a la autoridad judicial para su revisión. El presidente Gustavo Petro, por su parte, afirmó que al menos 400 empresas habrían sido objeto de denuncias relacionadas con presuntas presiones a empleados.

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Frente a ese panorama, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas para reforzar la protección del derecho al sufragio en espacios laborales. Entre ellas se encuentra una circular dirigida a empleadores para recordar que los trabajadores deben poder ejercer su derecho al voto sin restricciones, incluso si tienen turno laboral durante la jornada electoral.

Denuncias por presión a trabajadores

El ministro Sanguino aseguró que las denuncias recibidas apuntan a posibles conductas de presión dentro de empresas de varias regiones del país. Según lo expuesto, la preocupación central es que algunos trabajadores puedan sentirse condicionados por sus superiores al momento de ejercer su derecho al voto.

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Votaciones presidenciales Colombia 2026 - crédito @Registraduria/X

La cartera laboral insistió en que la participación electoral debe ser libre y sin interferencias. Por eso, las medidas preventivas buscan advertir a los empleadores sobre la obligación de permitir que sus equipos de trabajo acudan a las urnas y participen en la jornada democrática sin obstáculos, controles indebidos ni amenazas laborales.

La circular también apunta a quienes tengan programación laboral el día de las elecciones. En esos casos, los trabajadores deben contar con garantías para votar y luego regresar a sus labores, sin represalias, restricciones indebidas o presiones asociadas con su decisión política.

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El Ministerio del Trabajo busca que los empleadores tengan claridad sobre los límites de su actuación durante la jornada. La entidad advirtió que el derecho fundamental al voto no puede quedar condicionado por horarios, turnos o instrucciones internas que impidan la participación de los ciudadanos.

Petro advierte consecuencias por interferir en el voto

En paralelo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de un mensaje en X y recordó que el voto es libre. El jefe de Estado afirmó que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus trabajadores.

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Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Petro también señaló públicamente que, si un empleado tiene turno laboral el día de la elección, debe poder acudir libremente a las urnas y regresar a su puesto sin enfrentar represalias. Para el mandatario, cualquier intento de interferir en ese derecho puede constituir una conducta con consecuencias penales.

El Gobierno insistió en que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral es una práctica que debe ser denunciada y revisada por las autoridades competentes. En esa línea, los casos conocidos fueron trasladados a la autoridad judicial, mientras el Ministerio adelanta acciones preventivas desde el ámbito laboral.

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Las medidas se producen en la recta final de la campaña presidencial de 2026, cuando aumenta la vigilancia sobre posibles irregularidades que puedan afectar la libertad de los votantes. El llamado oficial es a que los empleadores garanticen condiciones para que sus trabajadores participen en la jornada sin presión de ningún tipo por parte de sus empleadores.

Con estas acciones, el Ministerio del Trabajo busca enviar un mensaje claro al sector empresarial: la jornada electoral debe desarrollarse con garantías y el voto de los trabajadores debe ser respetado. La advertencia también busca prevenir nuevas denuncias antes de la elección del 21 de junio.

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