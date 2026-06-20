Colombia

MinTrabajo denunció presión al voto en empresas: 65 casos fueron remitidos a la autoridad judicial

Antonio Sanguino aseguró que recibieron denuncias por presunto constreñimiento electoral y anunció medidas para garantizar que trabajadores puedan votar el 21 de junio

Guardar
Google icon
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo - crédito Ministerio de Trabajo

El Ministerio del Trabajo denunció presuntos casos de constreñimiento electoral en empresas de distintas regiones del país, a pocos días de la jornada presidencial del 21 de junio. El ministro Antonio Sanguino aseguró que han recibido reportes en los que directivos estarían ejerciendo presión sobre trabajadores para influir en su voto.

La información publicada por Blu Radio señala que Sanguino habló de 65 casos conocidos por la cartera laboral, los cuales fueron remitidos a la autoridad judicial para su revisión. El presidente Gustavo Petro, por su parte, afirmó que al menos 400 empresas habrían sido objeto de denuncias relacionadas con presuntas presiones a empleados.

PUBLICIDAD

Frente a ese panorama, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas para reforzar la protección del derecho al sufragio en espacios laborales. Entre ellas se encuentra una circular dirigida a empleadores para recordar que los trabajadores deben poder ejercer su derecho al voto sin restricciones, incluso si tienen turno laboral durante la jornada electoral.

Denuncias por presión a trabajadores

El ministro Sanguino aseguró que las denuncias recibidas apuntan a posibles conductas de presión dentro de empresas de varias regiones del país. Según lo expuesto, la preocupación central es que algunos trabajadores puedan sentirse condicionados por sus superiores al momento de ejercer su derecho al voto.

PUBLICIDAD

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso que los jurados de votación de la primera vuelta en Colombia repitan esa función en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito @Registraduria/X
Votaciones presidenciales Colombia 2026 - crédito @Registraduria/X

La cartera laboral insistió en que la participación electoral debe ser libre y sin interferencias. Por eso, las medidas preventivas buscan advertir a los empleadores sobre la obligación de permitir que sus equipos de trabajo acudan a las urnas y participen en la jornada democrática sin obstáculos, controles indebidos ni amenazas laborales.

La circular también apunta a quienes tengan programación laboral el día de las elecciones. En esos casos, los trabajadores deben contar con garantías para votar y luego regresar a sus labores, sin represalias, restricciones indebidas o presiones asociadas con su decisión política.

El Ministerio del Trabajo busca que los empleadores tengan claridad sobre los límites de su actuación durante la jornada. La entidad advirtió que el derecho fundamental al voto no puede quedar condicionado por horarios, turnos o instrucciones internas que impidan la participación de los ciudadanos.

Petro advierte consecuencias por interferir en el voto

En paralelo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de un mensaje en X y recordó que el voto es libre. El jefe de Estado afirmó que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus trabajadores.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó al dato de inflación divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubicó la variación anual en 5,29%- crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Petro también señaló públicamente que, si un empleado tiene turno laboral el día de la elección, debe poder acudir libremente a las urnas y regresar a su puesto sin enfrentar represalias. Para el mandatario, cualquier intento de interferir en ese derecho puede constituir una conducta con consecuencias penales.

El Gobierno insistió en que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral es una práctica que debe ser denunciada y revisada por las autoridades competentes. En esa línea, los casos conocidos fueron trasladados a la autoridad judicial, mientras el Ministerio adelanta acciones preventivas desde el ámbito laboral.

Las medidas se producen en la recta final de la campaña presidencial de 2026, cuando aumenta la vigilancia sobre posibles irregularidades que puedan afectar la libertad de los votantes. El llamado oficial es a que los empleadores garanticen condiciones para que sus trabajadores participen en la jornada sin presión de ningún tipo por parte de sus empleadores.

Con estas acciones, el Ministerio del Trabajo busca enviar un mensaje claro al sector empresarial: la jornada electoral debe desarrollarse con garantías y el voto de los trabajadores debe ser respetado. La advertencia también busca prevenir nuevas denuncias antes de la elección del 21 de junio.

Temas Relacionados

MinTrabajoconstreñimiento al votoAntonio SanguinoElecciones presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Voten temprano”: Petro cierra en Cali con llamado a las urnas y ascenso de 17.000 policías

Desde Cali, Petro pidió votar temprano, llamó a evitar agresiones y anunció el ascenso de más de 17.000 patrulleros a subintendentes, a un día de las elecciones

“Voten temprano”: Petro cierra en Cali con llamado a las urnas y ascenso de 17.000 policías

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Solo queda un día para que los colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia por los próximos 4 años

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

Tribunal ratifica arresto de Miguel Polo Polo por desacato en exposición de falsos positivos

La Sala Séptima Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó tres días de arresto y multa de ocho salarios mínimos contra el congresista por incumplir una orden de disculpas públicas

Tribunal ratifica arresto de Miguel Polo Polo por desacato en exposición de falsos positivos

Resultados Lotería de Medellín 19 de junio: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Medellín 19 de junio: números ganadores del premio mayor de $16.000 millones

Resultados Lotería de Santander hoy 20 de junio: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 20 de junio: revise su billete y cobre el premio mayor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Andrea Guerrero se pronunció ante la controversia en redes sociales por su aparición en el calentamiento de la Selección Colombia

Josse Narváez habló de la llegada de su hijo con Cristina Hurtado en medio de la pandemia: “Casi me muero del miedo”

Cristina Hurtado llevó ‘A Otro Nivel’ su destreza con el balón: dejó sin palabras al jurado

Elianis Garrido reveló que tuvo millonarias pérdidas y problemas de salud tras un fraude en su empresa: “Aprendí a distinguir quiénes son los amigos”

Deportes

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Patrick Vieira se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo: “Él nunca lo va a entender”

Piden la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Si fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado”

Técnico de Escocia destacó a su rival en el Mundial 2026: “La selección marroquí llegará, como mínimo, a las semifinales”

El Bologna rechazó la propuesta por Jhon Lucumí: esta es la cifra que pediría por el colombiano

La Selección Colombia debe tener cuidado con la República Democrática del Congo: este es su plan para ganar