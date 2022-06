Bobby Cruz presentará sus memorias en Salsa al Parque

La presentación del libro se realizará en la Cinemateca de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Este fin de semana la salsa se toma Bogotá, que recibe una nueva edición del Festival Salsa al Parque, por lo que, además de los conciertos en la Plaza de Bolívar, habrá shows de danza, una zona de emprendimientos salseros y sesiones con coleccionistas de vinilos.

A estas actividades se suma el lanzamiento del más reciente libro de una de las leyendas vivas de la salsa, Robert Cruz Ramos, más conocido como Bobby Cruz, conocido, con su colega Ricardo Ray como los padres fundadores de este ritmo que conquistó las calles neoyorkinas y encontró su capital en Cali.

Contra viento y marea, así se titula el libro de Cruz, que será lanzado en Colombia en durante una charla en la Cinemateca de Bogotá, el domingo 5 de junio, en la que el cantante invita, a través de sus historias y vivencias, a que las personas no desistan a sus sueños, por más fuertes que sean los obstáculos.

Sobre su sueño, Cruz dijo en una entrevista:

“Yo nací para cantar, yo nací para ser músico. Yo estoy cantándole a los chivos. Mi tarea nace en una finca en Puerto Rico. Mi tarea era pastorear los chivos. Yo me iba y estaba toda la mañana con los chivos y yo les cantaba”. Chivos que, como contó el cantante, nunca lo aplaudieron, por más que intentar a emular el “muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido” del cantante y actor mexicano Pedro Vargas, de quien es fanático Cruz.

Para la elección de su nuevo libro, Bobby Cruz, que ya había publicado otro en 1996, explicó, en una entrevista con El Colombiano que: “Se titula así porque nací en uno de los pueblos más pequeños de Puerto Rico, soy un mestizo. No quepo en ningún sitio. Para los mestizos la vida es un poco más difícil: los de un lado no te quieren y los del otro lado tampoco. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía seis años. De ahí, de ese pueblo, Dios me llevó a ser conocido en el mundo entero. Las memorias están divididas en dos tomos: el primero cuenta la historia desde mi nacimiento hasta ser el rey de la salsa. El segundo parte de mi conversión al evangelio hasta el presente”.

La presentación del libro será en la Cinemateca de Bogotá a las 11 a. m. el domingo 5 de junio. Desde el Idartes advierten que el evento es con aforo limitado por lo que se dispuso de boletería, que se entregarán a partir de las 9:00 a. m. y se habilitará el ingreso a sala alrededor de las 10:30 a. m.

Estos son los horarios del Festival Salsa al Parque

Tras tres años de ausencia, el 4 y 5 de junio en la Plaza de Bolívar, Tony Vega, Andy Montañez y Maelo Ruiz, junto a un nutrido cartel, serán los encargados de volver a la vida al Festival Salsa al Parque.

Domingo 5 de junio

Mao Meléndez (Selector / La Troja)

12:30 p. m. a 1:00 p. m.

Rueda del Casino

1:00 p. m. a 1:30 p. m.

Ensamble Latino

1:45 p. m. a 2:25 p. m.

Cali Flow Latino (Cali)

2:40 p. m. a 3:30 p. m.

Orquesta Internacional de la Policía Nacional de Colombia

3:45 p. m. a 4:25 p. m.

Maelo Ruiz (Puerto Rico)

4:40 p. m. a 5:30 p. m.

La Cósmica Charanga

5:45 p. m. a 6:25 p. m.

Mao Meléndez (Selector / La Troja)

6:25 p. m. a 6:50 p. m.

LA 33 Orquesta (Bogotá)

6:50 p. m. a 7:40 p. m.

El Clan del solar

7:55 p. m. a 8:35 p. m.

Andy Montañez (Puerto Rico)

8:50 p. m. a 9:50 p. m.

SEGUIR LEYENDO: