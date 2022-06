Cuando Federico Gutiérrez criticaba a Rodolfo Hernández, por quien votará en segunda vuelta: “Es un falso mesías”

Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández Fotografías: Colprensa

La política es dinámica. Es la frase que resume la situación del excandidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez luego de que anunciara que votaría por Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, programada el próximo 19 de junio. Antes, lanzaba durísimas críticas contra el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y, ahora, lo ve como el mejor aspirante.

Luego de haberse quemado con poco más de cinco millones de sufragios el pasado 29 de mayo, Fico anunció, en presencia de su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara y los electores que asistieron a su campaña, que para que Gustavo Petro no fuera presidente le daría su apoyo irrestricto a Hernández.

“Nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo”, anunció Fico Gutiérrez hacia las 7 p. m. del domingo en el que se definió que los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasaban al balotaje.

Esto es curioso, dado que en debates, entrevistas en vivo, discursos en plaza pública y redes sociales, el también exalcalde de Medellín cuestionaba con vehemencia a Rodolfo Hernández, que quedó en el segundo lugar de la primera vuelta con casi 6 millones de votos.

“Rodolfo Hernández es un falso mesías de la lucha contra la corrupción. Si alguien hoy tiene un proceso grave por corrupción en la Fiscalía es él y su hijo, que casi legalizó la corrupción llevando la Notaría. Adjudicaron un contrato para beneficiar a un particular donde estaba involucrado su hijo y él”, señaló Gutiérrez durante el debate junto a sus compañeros del Equipo por Colombia antes de las consultas del 13 de marzo.

Cuando Fico Cuestionaba A Rodolfo Hernández

Además, después, Fico aseguró que Rodolfo Hernández no tenía oportunidad de ganarle las elecciones y disputarse con Petro la segunda vuelta. No obstante, hoy la situación es diferente, dado que él y todo el continuismo que representaba junto a los partidos Conservador, La U, Mira, entre otros, se quemaron y quedaron en tercer lugar en las presidenciales.

Es más, a tan solo algunos días de la primera vuelta, Fico le recordó a Hernández el proceso judicial que actualmente la Fiscalía General de la Nación adelanta en su contra por el caso de presunta corrupción conocido como Vitalogic, mientras ejercía como alcalde de Bucaramanga.

Cabe recordar que el ente judicial investiga al candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por, al parecer, intervenir en un contrato de consultoría que determinó la empresa encargada de la tecnificación de las basuras en Bucaramanga para que le fuera adjudicado a su hijo a Luis Carlos Hernández Oliveros, a quien efectivamente se le entregó.

“Que posa de moralista, es quien tiene el mayor caso de corrupción y está sindicado por la Fiscalía y por la Justicia”, le dijo Federico Gutiérrez a Rodolfo Hernández.

Además, el tema de que Hernández pudiera desbancar a Fico en la primera vuelta, luego de los sorprendentes resultados de las encuestas, también causó la reacción del exmandatario antioqueño. “Pisando talones de nada. Estamos con la gente en la calle y vamos a ganar. Si nos ponemos las pilas con toda la gente que nos está apoyando, podemos llegar a ganar en primera vuelta”, señaló Fico a la respuesta de un periodista.

No obstante, al no haber llegado ni al segundo puesto, destacó a Hernández y, en una actitud camaleónica, aseguró que lo elegiría como el presidente de la República. Hernández reveló que una vez escucho el pronunciamiento de Gutiérrez, lo llamó pasados cinco minutos para agradecerle el apoyo. Según el candidato presidencial, su gesto fue un acto de cortesía, pero que no lo compromete de ninguna forma.

“¿Por qué lo llame? porque resulta que el hizo una declaración verbal ayer mismo, después de que se cerraron las elecciones, en la que dijo que va a votar por mí e iba a recomendar a todos los que votaron por él que votaran por mí. Yo soy agradecido, entonces yo tenía que llamarlo a decirle que le agradecía ese gesto. No más. Eso es solo de mera educación”, sostuvo Rodolfo.

