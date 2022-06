Video: Yina Calderón cuenta por qué tendrá que andar con escoltas

Yina Calderón en redes sociales

Yina Calderón reapareció en sus redes sociales luego de haber sido víctima de hurto cuando se movilizaba por las calles de Medellín. En ese momento, la encargada de dar aviso a sus seguidores fue Merly Ome, madre de la empresaria, quien relató que le robaron gran parte de los objetos de valor que tenían como joyas, celulares y dinero.

“Acabo de llegar al apartamento muy triste, porque me llama Yina llorando, desde Medellín (pues ella se fue esta mañana a hacer sus vueltas allá), a contarme que la acaban de robar. Iba en su carro con dos amigos, les sacaron pistola, les robaron los celulares, las cadenas a los muchachos y los documentos... les robaron todo, mejor dicho”, explicó la mujer.

Dos días después de lo sucedido, Yina relató los momentos de terror e incertidumbre al ser víctima de los ladrones. Según la empresaria, se encontraba en un exclusivo sector de la capital de Antioquia compartiendo con sus amigos una comida, cuando se suben al carro para desplazarse a otro lugar, siente que le chocan el carro por detrás y al revisar se ejecutó el hurto.

“A mí jamás me había pasado lo que me pasó, fue un momento terrible… nos chocan por detrás, ellos se bajan a mirar y pues nada, un poco de hombres se nos subieron al carro, me robaron todo, las cadenas de oro de mis amigos, las pulseras, los celulares, absolutamente todo… nos apuntaron con las pistolas”, expresó Yina Calderón a través de sus historias de Instagram.

Para la creadora de contenido, los ladrones la ficharon en el momento en que se encontraba en el establecimiento de comida porque el carro en el que se estaban movilizando no era de alta gama. Pues bien, ante lo ocurrido Yina dijo que ante lo ocurrido se verá obligada a movilizarse con escoltas.

“Yo no le debo nada a nadie y tampoco ando con un poco de plata a diario en el carro como para tener que andar con escoltas, normalmente ando con mi conductor, pero a mí nunca me había pasado una cosa de estas, por lo que me obligaron a andar con escoltas a partir de hoy porque no voy a poner en riesgo mi vida”, aseveró la empresaria.

Finalmente, Calderón agregó que esta es una de las medidas que tomará para evitar poner en riesgo su integridad y la de las personas que la acompañan.

“La gente es muy linda, pero hay momentos donde se ponen pesados, ahora me fichan y se me suben al carro a robarme… tengo que tomar medidas grandes porque no puedo permitir que esto me vuelva a pasar. Yo pensé que me iban a matar. Nosotros temblábamos literal, pasé una noche de perros, fue horrible, no se lo deseo a nadie”, concluyó la empresaria.

Aquí el video completo de Yina Calderón :

El anunció lo hizo después de ser víctima de hurto en Medellín

Las reacciones a la publicación de Yina Calderón no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Infofarándula Colombia’ fue el encargado de replicar las imágenes que ya superan las 9.000 reproducciones con más de 200 ‘me gusta’. Entre los comentarios destacan algunas burlas, debido al comentario de la empresaria: que las armas que utilizaron los ladrones parecían misiles.

Otros comentarios destacados son: “Gracias a Dios no te pasó nada”; “no hay derecho a quitarle nada a nadie, hay que laborar para sobrevivir”; “qué susto, nena cuídate mucho”; “la inseguridad está terrible en todo el país”, entre otros.

