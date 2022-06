Miss BumBum se refirió a la supuesta infidelidad de Piqué: “no vale para nada”

Miss Bumbum habló sobre lo que ocurrió con Gerard Piqué y la presunta infidelidad del futbolista. Tomada de Instagram @suzycortezoficial2

Siguen creciendo los rumores sobre una supuesta infidelidad de parte del defensa central Gerard Piqué que juega en el Fútbol Club Barcelona y quien sostiene una relación con Shakira desde hace 12 años y con quien tiene dos hijos. El español se encuentra en el ojo del huracán luego de que periodistas de ‘El periódico de Catalunya’ lo señalaran de haberle sido infiel a la artista.

Tan pronto estalló el escándalo, la modelo y productora de contenido para adultos, Suzy Cortéz, mejor conocida como Miss BumBum habló sobre la relación que sostuvo con el futbolista, de quien aseguró que le enviaba mensajes a su celular en los cuales le pedía enfáticamente que le hablara de las medidas de su cuerpo.

Debido a la polémica que se suscitó, la modelo decidió contactarse con ‘El diario NY’ con quienes se confesó y aseguró que solamente recibía mensajes desagradables del futbolista, a quien conoció gracias a la amistad que sostenía con el presidente del Barcelona.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, recordó Suzy Cortéz para ‘El diario NY’.

Según agregó la brasileña y conejita Playboy, Piqué fue uno de los primeros en enviarle mensajes que desaparecían. Además, destacó que fueron solo dos jugadores en específico quienes en ningún momento se pusieron en contacto con ella porque se deben a sus esposas y las respetan demasiado.

“Fue él que me mandó el mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, declaró la Miss BumBum en el Instagram del medio de comunicación.

Le puede interesar: CIDH revela incumplimiento de Colombia para brindar información sobre miembros de la fuerza pública investigados por abusos

Según expresó Cortéz al medio de comunicación, en ningún momento se había referido a esta situación con el futbolista porque consideró que la cantante no merecía esto a pesar de la difícil situación que vivieron como pareja en 2020 cuando se rumoraron conflictos internos en la relación.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, concluyó la modelo.

Cabe mencionar que Shakira sigue estando vigente en la escena musical, y uno de sus más recientes temas llamado Te Felicito, el cual estrenó en colaboración con Rauw Alejandro, ha causado revuelo tras la viralización de los rumores de distanciamiento con Gerard Piqué, pues la letra estaría dedicada al futbolista por quien arriesgó todo.

La letra de la canción es lo que ha llamado la atención, ya que sus fanáticos manejan la hipótesis de que se refiere sobre la mala relación que atraviesa con el deportista. Una de las estrofas de la canción cita: “Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show, te felicito que bien actúas”.

La cantante y el futbolista, quienes se conocieron en el rodaje de la canción Waka Waka durante el Mundial de Sudáfrica en 2010, tienen dos hijos en común: Sasha y Milán. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones.

SEGUIR LEYENDO: