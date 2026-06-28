Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

El jugador reveló cuánto calza y la respuesta se viralizó a través de las redes sociales tras el gol que le anularon frente a Portugal - crédito Rossy Lemos / TikTok

En la jornada del 27 de junio de 2026 la selección Colombia vivió un encuentro muy interesante frente a Portugal, el equipo del icónico Cristiano Ronaldo, en el que los aficionados del fútbol tenían puesta su atención, debido a que representaba uno de los duelos más llamativos de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Los jugadores salieron a la cancha con toda la actitud de anotar en la portería del equipo contrario, pero ninguna de las opciones de gol fue clara. Hasta que en el tiempo de reposición, tras los 90 minutos reglamentarios, Dávinson Sánchez apareció con un remate que entró al arco de Portugal, aunque ese gol fue anulado.

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La decisión causó revuelo en el torneo, pues el jugador tenía solo la punta del zapato delante de la línea, por lo que quedaron muchas dudas entre los seguidores de la Tricolor. Una de ellas, cuánto calzaba el defensa, duda que respondió tras el encuentro que terminó 0-0.

La jugada sorprendió al minuto 90+1, aunque terminó siendo anulada por la punta del zapato del jugador - crédito Paul Childs / Reuters

Cuánto calza Dávinson Sánchez

El jugador fue cuestionado en varias entrevistas sobre el tamaño de su zapato, puesto que ese se convirtió en el tema de conversación tras la polémica anulación del gol.

Incluso, la periodista chocoana Rossy Lemos le hizo una videollamada después del partido en la que lo felicitó por su desempeño y también le preguntó por el tema del momento: “¡Dios mío! Dávinson. Dios mío, ¿cuánto es que calzas?”. A lo que Sánchez respondió: “9 y medio, solamente”.

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El tallaje mencionado por el jugador es correspondiente al calzado estadounidense, por lo que en Colombia, esta talla correspondería a un número 41, aproximadamente.

Ante la insistencia por la jugada que terminó en la anulación del gol que todo el país celebró por escasos segundos, el futbolista aseguró: “Pasó algo, algo que bueno, no es una regla, pero ya está. ¿Qué se va a hacer?”.

Continuando con el tema de la talla de su zapato, Sánchez agregó una frase atribuida al ambiente del fútbol: “En el fútbol dicen que el que calza un poco tiene buen pie”. Cuando la periodista le preguntó a qué se refería, el jugador explicó: “Que se juega bien, el que calza un poco juega bien”.

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Colombia tuvo varias oportunidades concretas, aunque el encuentro terminó 0-0 - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

Néstor Lorenzo le pedirá a Dávinson Sánchez hacerse el pedicure

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se refirió con humor al gol que le fue anulado al jugador oriundo del departamento de Cauca ante Portugal en el tiempo de adición. En la rueda de prensa reglamentaria después del encuentro, el argentino bromeó con los periodistas tras responder sobre qué le diría al defensa después de la acción.

“Le pediría que vaya al pedicure la próxima vez, pero es justo para todos y no tenemos protesta en el caso”, dijo el director técnico, asegurando que no era un mayor problema para ellos, debido a que terminaron primeros en la fase de grupos pese a enfrentarse con uno de los equipos más fuertes del torneo.

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El entrenador sostuvo que no tiene quejas por la decisión pese a la polémica que generó y valoró el desempeño de todo el equipo, teniendo en cuenta que tuvo una posesión del balón que lo catalogó como uno de los equipos más destacados de la primera parte del evento deportivo.

El equipo se mostró más fuerte y confiado que en torneos anteriores - crédito Eloisa Sanchez / Reuters

Cabe mencionar que en sus tres primeros partidos del torneo, Colombia solo recibió un gol, y ante Portugal logró sostener el arco en cero pese a la presencia de atacantes tan relevantes como Cristiano Ronaldo que también hizo varios remates al arco de Camilo Vargas sin lograr ninguna anotación.

Después del complejo partido, la Tricolor se prepara para el partido que tendrá contra Ghana el viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. por los dieciseisavos de final.

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