Mundial 2026: Tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez, por un fuera de lugar, estos son los memes que dejó la polémica acción

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia's Davinson Sanchez reacts after scoring a goal that is later disallowed IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Un final cargado de tensión se vivió en el estadio Hard Rock Stadium, en Miami, durante el partido entre la Selección Colombia y Portugal, cuando una jugada revisada por la tecnología VAR cambió el destino del compromiso.

La multitud en las gradas creyó por instantes en el triunfo colombiano, pero la decisión arbitral dejó todo igualado.

La acción decisiva ocurrió en tiempo de reposición, cuando Juan Fernando Quintero envió un centro desde el costado izquierdo y Dávinson Sánchez ganó en el salto para marcar de cabeza. Sin embargo, el tanto fue anulado por el sistema automático de detección de fuera de juego.

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De acuerdo con la revisión, el pie izquierdo de Sánchez superaba la línea defensiva portuguesa por apenas tres centímetros, un margen mínimo que generó desconcierto tanto en jugadores como en hinchas.

La repetición en pantalla mostró una diferencia mínima y la anulación del gol generó reclamos en la tribuna - crédito @BuzzPatinGT/X

Las imágenes del VAR que se mostraron en las pantallas del estadio provocaron una reacción instantánea del público, que celebró el gol al ver la jugada repetida. No obstante, la anulación se confirmó al evidenciar que la infracción se originó por la punta del guayo del defensor colombiano, lo que dejó la sensación de una decisión extremadamente ajustada.

En cuestión de minutos, los usuarios convirtieron el tamaño del calzado de Sánchez en el centro de bromas y memes. Las imágenes editadas mostraban al defensor con botas gigantes o siendo medido por cintas métricas y reglas.

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En medio de la controversia por la anulación del tanto, una parte considerable de la conversación digital giró hacia el ingenio. Los montajes y bromas sobre el pie adelantado se viralizaron, desplazando la discusión técnica sobre el fuera de juego. Muchos mensajes resaltaban que “el Mundial lo decidió una bota” o que “si hubiera usado una talla menos, el gol habría subido al marcador”, evidenciando cómo el humor sirvió de válvula de escape para la frustración.

Las redes sociales no esperaron para hacer chistes al respecto - crédito @PilarEscobarBX/X

¿Qué dijo Dávinson al respecto?

El defensor Dávinson Sánchez se convirtió en el foco de atención tras el empate sin goles entre Colombia y Portugal, luego de que el VAR invalidara un gol suyo en los minutos finales. El zaguero eligió no centrarse en la polémica arbitral y resaltó el pase de la selección a la siguiente fase.

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Consultado por la periodista Rossy Lemos sobre la jugada anulada, Sánchez optó por la serenidad: “Solamente calzo nueve y medio. Pasó algo y esas son las reglas, pero ya está, qué se va a hacer”, respondió, refiriéndose al episodio que dejó a Colombia sin la victoria en el último suspiro.

La intervención del VAR generó incertidumbre en los aficionados, quienes esperaban que la anotación significara el triunfo. El defensor, sin entrar en detalles sobre el criterio arbitral, sostuvo: “No sé la regla, pero ya está. ¿Qué se le va a hacer”.

El sistema automático de detección determinó que Dávinson Sánchez estaba adelantado por tres centímetros - crédito @MartinoliCuri/X

En el intercambio, Lemos confesó a Sánchez la emoción que le produjo la jugada, a lo que el jugador replicó con humor sobre su talla de calzado: “Nueve y medio es una talla normal y en el fútbol dicen que los que calzan poco tienen buen pie y juegan bien”.

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El central aprovechó para enviar un mensaje de unión: “Nosotros hemos dicho acá que cuando juega la selección pasan cosas bonitas y ahí vamos a seguir dándola toda para que el país sea feliz, que es lo más importante”.

Colombia selló su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026 como líder del Grupo K, pese a la frustración por el tanto invalidado, acumulando siete puntos. La clasificación quedó con Portugal en la segunda posición con cinco unidades, seguido por República del Congo con cuatro y Uzbekistán sin puntos.

Con el empate, La Tricolor deberá viajar a Kansas City. El próximo partido está programado para el viernes 3 de julio a las 8:30 p. m., donde se medirá contra Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

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El asistente invalidó la jugada y el VAR confirmó el fuera de juego en el cierre de Colombia ante Portugal - crédito @DanielTrujiillo/X