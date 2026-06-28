El Gobierno Petro permitirá a los trabajadores sumar semanas cotizadas en el exterior para que obtengan pensión en Colombia

Las semanas cotizadas en cualquiera de los sistemas de pensión pueden sumarse a las semanas aportadas en Colombia para el cálculo de una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las semanas cotizadas en el exterior ya pueden sumarse para acceder a una pensión en Colombia mediante siete convenios internacionales de seguridad social vigentes con 12 países, informó el Gobierno de Gustavo Petro.

Así las cosas, los colombianos que hayan cotizado para pensión en países con convenio vigente pueden pedir que esos tiempos se reconozcan en Colombia para una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. La solicitud debe presentarse ante la entidad correspondiente según el lugar de residencia, y el reconocimiento se hace de forma proporcional al tiempo aportado en cada sistema.

El Ministerio del Trabajo señaló que estos acuerdos buscan evitar que se pierdan aportes hechos durante la vida laboral fuera del país. También permiten que algunos trabajadores desplazados de manera temporal sigan afiliados al sistema de seguridad social de su país de origen durante el tiempo autorizado por cada convenio.

PUBLICIDAD

Colombia tiene 12 convenios internacionales para que los trabajadores accedan a una pensión - crédito Ministerio del Trabajo

Al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que “nuestro compromiso es que ningún colombiano pierda el esfuerzo de toda una vida laboral por haber trabajado dentro o fuera del país. La dignidad y los derechos laborales no deben tener fronteras”. De igual manera, agregó que “estos convenios reconocen las cotizaciones realizadas en diferentes sistemas pensionales, fortalecen la protección social de los trabajadores migrantes y reflejan una política laboral que trasciende las fronteras para garantizar el derecho a una vejez digna”.

Qué países tienen convenio con Colombia

Colombia tiene acuerdos de seguridad social con:

Argentina.

Bolivia.

Brasil.

El Salvador.

Chile.

Ecuador.

España.

Paraguay.

Perú.

Portugal.

República Dominicana.

Uruguay.

Las semanas cotizadas en cualquiera de esos sistemas pueden contabilizarse junto con las aportadas en Colombia para calcular una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. En los casos de trabajo temporal en uno de esos países, los convenios también permiten mantener la afiliación al sistema pensional colombiano en lugar de cotizar en el exterior, según las reglas previstas en cada acuerdo.

PUBLICIDAD

Una pensión garantiza calidad de vida a las personas que terminan su etapa laboral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo funciona el reconocimiento de aportes

El beneficio hace parte del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007.

Dicho instrumento coordina los sistemas pensionales de los países participantes para evitar la pérdida de aportes de los trabajadores migrantes. Según el Ministerio del Trabajo, no cambia las leyes internas de cada país, sino que articula los sistemas de seguridad social para reconocer períodos cotizados en distintos Estados.

Además, el convenio garantiza igualdad de trato y protege derechos ya adquiridos o en proceso de consolidación. También, prevé la aplicación de la disposición más favorable para el trabajador cuando coincidan un convenio bilateral y otro marco internacional entre dos Estados.

PUBLICIDAD

Desde octubre de 2025, Colpensiones coordina el intercambio de información entre Colombia y los países con convenio.

Nuevos convenios en negociación

El Gobierno informó que la red de convenios sigue en expansión:

Canadá: el acuerdo está pendiente del inicio de los trámites legislativos internos en ambos Estados.

Suiza: durante 2025 se hicieron dos rondas de negociación que permitieron acordar el texto, y ahora el convenio está en fase de aprobación interna.

Alemania: hubo dos rondas en enero y abril de 2026, y el texto también avanza en aprobación interna ante las autoridades de seguridad social de ese país.

La directora de Pensiones y Otras Prestaciones, Soraya Pino Canosa, explicó que “adelantamos acercamientos preliminares y mesas exploratorias orientadas a la formalización de diálogos bilaterales con Francia, Austria, Bélgica y Suecia, como paso previo a la negociación de nuevos convenios internacionales de seguridad social”.

Para pedir el beneficio, las personas que residen en Colombia deben presentar la solicitud ante la última administradora donde estuvieron afiliadas para pensión en el país, ya sea Colpensiones la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) o el fondo de pensiones correspondiente. Dicha entidad orientará el trámite, los requisitos y el procedimiento.

PUBLICIDAD

Si el solicitante vive en un país con convenio vigente, debe acudir a la institución administradora de pensiones de ese Estado. Allí debe indicar cuál fue su última administradora en Colombia y anexar el documento de identidad con el que realizó los aportes al sistema pensional colombiano.

En Colombia, el Sistema General de Pensiones registra actualmente algo más de 2,1 millones de personas pensionadas en total. Esta cifra se divide entre el sector público y el régimen privado - crédito Prosperidad Social

Pino precisó que “en el caso de las solicitudes relacionadas con el desplazamiento temporal de trabajadores, el trámite debe iniciarse directamente ante la Dirección de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo, única autoridad competente para autorizar y hacer seguimiento a estos procedimientos”.

El paso a paso para solicitar la suma de semanas cotizadas en el exterior y acceder a una pensión es necesario:

Verificar si el país donde se trabajó tiene convenio con Colombia.

Confirmar los aportes en el sistema pensional del país extranjero.

Identificar la entidad a la que debe acudir.

Si reside en Colombia, dirigirse a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) o al fondo privado donde esté afiliado o haya estado afiliado.

Si reside en el exterior, acuda a la entidad pensional del país con convenio donde vives.

Informar cuál fue la última administradora de pensiones en Colombia.

Presentar la solicitud.