Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

La famosa le envió un extenso mensaje al nuevo presidente en el que le pidió trabajar por el país y en pro de su desarrollo - crédito Karol G y @delaespriella_style / Instagram

Karol G reapareció en X tras más de 2 meses sin publicar para intervenir en la elección presidencial de Colombia con una carta dirigida a Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar para aquellos que lo apoyaron y para los que votaron en su contra.

Su regreso a la red social ocurrió después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara el miércoles 24 de junio de 2026 a De la Espriella como presidente electo para el período 2026-2030. El abogado del movimiento Defensores de la Patria ganó la segunda vuelta del 21 de junio con 12,9 millones de votos, superando al candidato de la izquierda Iván Cepeda, que obtuvo 12,7 millones de sufragios.

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Karol G publicó una carta fechada el 27 de junio y compartida el 28 del mismo mes, en la que dejó en claro que no hablaba como representación de su partido ni desde la oposición.

Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

Karol G le pidió al presidente electo que no gobierne para un solo sector

“Señor Presidente: No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país”, escribió la artista al inicio del mensaje dirigido a De la Espriella.

La cantante se refirió a la polarización que demuestran los resultados, pero aprovechó su intervención para pedir que se piense en el bienestar de la nación: “Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”.

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La cantante etiquetó a Abelardo de la Espriella como el destinatario del mensaje público, teniendo en cuenta que el presidente electo asumirá su cargo el 7 de agosto para reemplazar a Gustavo Petro: “Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”.

La carta reiteró la importancia de que el mandatario electo no ignore a la oposición: “Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”.

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Karol G habló de la esperanza por tener un mejor país: “Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra... en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí. Que recuerde que no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos”.

Parte 1 de la carta pública de Karol G a Abelardo de la Espriella - crédito Karol G / X

Parte 2 de la carta pública de Karol G a Abelardo de la Espriella en la que la famosa pidió mirar a aquellos que no tienen las mismas oportunidades - crédito Karol G / X

En el final de la carta, la famosa cantante recordó la importancia de no continuar fortaleciendo la polarización: “Nuestro país necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados. Que quienes ocupan los cargos más importantes recuerden que la historia no los juzga por las promesas que hicieron sino por las vidas que lograron mejorar”.

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En su mensaje, la artista no discutió el resultado electoral, pero sí fijó una expectativa pública sobre el ejercicio del poder y sus efectos en la población.

“Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, puntualizó.

Karol G no solo pidió a los votantes salir a ejercer su derecho, sino que envió un mensaje al presidente electo tras los resultados de los comicios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que la cantante no escribía en esa red social desde el 12 de abril de 2026, cuando confirmó su presencia en Coachella. Sus publicaciones previas eran de 2024, pese a que tiene una comunidad de más de 10 millones de seguidores que le aseguran que la extrañan.

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