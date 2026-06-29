Gobierno Petro defiende autonomía hasta el 7 de agosto ante solicitudes de José Manuel Restrepo por la UNP

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, cuestionó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo - crédito Colprensa

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, reaccionó a la solicitud pública del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, de suspender los nombramientos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) fundamentados en el Decreto 0670 de 2026 durante el periodo de transición presidencial.

Según este decreto, expedido el 26 de junio de 2026, de acuerdo con lo que sostuvo el también coordinador del Proceso de Empalme Gubernamental, “tiene como propósito establecer requisitos alternativos de estudios y experiencia aplicables a los empleos de Oficial de Protección, Código 3137, de la Unidad Nacional de Protección, en los grados allí señalado para 'promover condiciones amplias, equitativas y no discriminatorias de acceso a los empleos de Oficial de Protección’”.

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Sin embargo, pese a que la petición está contextualizada en el periodo de transición, el actual titular de la Justicia recordó que el mandato de Gustavo Petro mantiene sus funciones hasta el final de su periodo administrativo.

Esta fue la reclamación que le hizo el ministro de Justicia al vicepresidente electo - crédito @cuerviji/X

“Es necesario recordarle una obviedad al vicepresidente electo @jrestrp: el gobierno termina el 7 de agosto y, hasta ese día, tenemos la obligación constitucional de ejercer nuestras competencias legales, no hacerlo puede llevar a faltas disciplinarias y a vacío de poder (sic)”, afirmó el ministro de Justicia.

La declaración fue una respuesta a que, entre líneas, el vicepresidente electo cuestionó los alcances del decreto, con los que estaría en vilo la integridad del proceso de selección de los funcionarios que se encargarán de la seguridad de los funcionarios del gobierno entrante.

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Con la de Cuervo, se suman otras voces que piden que Gustavo Petro termine su mandato sin la injerencia del gobierno electo. De hecho, el propio presidente Petro escribió en sus redes sociales:

“Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche. Cuando recibí el gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Más o menos es como si les devolviera el gobierno, dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito”.

Mensaje de Gustavo Petro al nuevo Gobierno de Colombia - crédito @petrogustavo/X

Aún así, simpatizantes de Abelardo de la Espriella, le aconsejaron a José Manuel Restrepo continuar con la observancia del proceso transitorio entre ambas administraciones.

El profesor experto en Derecho Constitucional, Martín Eduardo Botero, le escribió al vicepresidente: “Usted tiene la oportunidad histórica de crear la doctrina constitucional de la transición presidencial colombiana. Porque ese problema no es de Petro. Mañana puede ser de cualquier presidente. Esa es la diferencia entre responder a una crisis y construir una institución”, dijo el académico.

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Propuestas que le hacen al vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @boteroitaly/X

Agregó que hay una posibilidad de “crear un Observatorio Jurídico de la Transición, integrado por juristas de reconocido prestigio e independientes de los partidos, que documente cronológicamente cada decisión estructural adoptada entre la elección y la posesión. No para deslegitimarlas de antemano, sino para analizarlas, clasificarlas y recomendar, cuando exista fundamento jurídico, las acciones administrativas o judiciales pertinentes.

Qué fue lo que le solicitó José Manuel Restrepo al director de la UNP

Por su parte, José Manuel Restrepo, aclaró que la solicitud elevada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene como objetivo principal la revisión de la provisión de cargos que la entidad planee efectuar bajo el Decreto 0670 de 2026durante la etapa de transición y empalme.

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El exministro de Hacienda sostuvo que “el decreto vigente no genera por sí mismo la obligación de la entidad de proveer cargos de manera inmediata y, en el actual contexto de transición, exige una valoración especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”.

Estas son las medidas contempladas por José Manuel Restrepo tras la publicación del Decreto 0670 de 2026 - crédito @jrestrp/X

A través de una misiva, Restrepo pidió certificar si la UNP ha iniciado o tiene proyectados procesos de provisión de cargos fundamentados en el nuevo régimen de requisitos.

De existir tales procesos, solicitó información detallada sobre el estado de cada uno, identificación de los cargos involucrados, vacantes a proveer antes del 7 de agosto, fundamentos jurídicos y técnicos, actos administrativos expedidos y el impacto presupuestal estimado.

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El equipo de empalme expresó su confianza en la disposición de la Dirección General de la UNP para garantizar una transición con transparencia y lealtad institucional.