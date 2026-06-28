Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela

La Selección Colombia también participó en el minuto de silencio previo al duelo ante Portugal - crédito REUTERS/Marco Bello

La Selección Colombia logró un empate histórico ante Portugal, en un duelo válido por la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo cafetero cerró la fase de grupo con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Al cierre del encuentro, los jugadores de la Tricolor dieron sus declaraciones a los medios de comunicación sobre sus conclusiones del juego.

Sin embargo, hubo un momento en el que la plantilla sudamericana dejó un lado el tema deportivo y decidió dar unos mensajes de solidaridad para Venezuela, país que sufrió dos fuertes terremotos que han dejado más de 1.430 muertos y miles de desaparecidos.

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Luis Díaz expresó sus condolencias para el pueblo venezolano - crédito REUTERS/Paul Childs

El primero en referirse a esa situación fue el delantero colombiano Luis Díaz, en el que manifestó su fortaleza y esperanza para que la nación vecina y sus habitantes superen las dificultades.

“Mucha fuerza pa’ Venezuela. Estamos muy conscientes de lo que están viviendo ellos. La verdad que son compatriotas, son grandes amigos también”, dijo el volante mixto del Bayern Múnich en atención a los medios internacionales.

También, imploró para que los venezolanos “salgan de todo esto, que no va a ser nada fácil, pero que confiando en Diosito le va a dar la fuerza para salir de esto”.

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James Rodríguez envió mensaje de solidaridad a Venezuela - crédito REUTERS/Paul Childs

Posteriormente, fue el volante Richard Ríos que expresó su mensajes de condolencias y pidió por la unidad del pueblo venezolano para superar esta dura adversidad.

“No es algo fácil por lo que está pasando; es algo que se nos sale de las manos (...) Estamos con ellos, que no se sientan solos, de parte de la selección”, indicó el jugador del club Benfica de Portugal.

A su vez, el referente colombiano James Rodríguez también envió mensajes de solidaridad al país sudamericano. “Saludos, Venezuela. Fuerza, mucho ánimo”, respondió brevemente a la prensa internacional.

Por último, el volante Jhon Arias resaltó la cercanía y la amistad con los venezolanos, así como el deseo de que pronto haya mejoras.

“A nuestros hermanos venezolanos, deseando que, que Dios tome el control, que nosotros aquí estamos, estamos en oración, que es importante estar unidos. Yo creo que no es fácil, son momentos difíciles. Así que un abrazo a toda la nación, a nuestros hermanos venezolanos y que ojalá que, que las cosas mejoren pronto”, concluyó.

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El último balance oficial elevó a 3.238 la cifra de heridos y a 3.142 las familias damnificadas por los terremotos en Venezuela - crédito Reuters

Ayuda internacional para Venezuela

Los sismos se presentaron en la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, con un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la zona costera.

Tras el desastre que dejó la naturaleza, el país recibió apoyo internacional para las tareas de rescate. La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó este domingo que 24 países ya enviaron ayuda a la nación sudamericana.

La asistencia internacional ya permitió canalizar 521 toneladas de suministros, 86 equipos caninos y más de 2.741 especialistas en búsqueda y salvamento, que trabajan junto con los equipos locales. El flujo de ayuda se concentra en el estado La Guaira, donde el gobierno declaró la zona de desastre y ordenó su militarización tras el mayor impacto de los sismos.

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Delcy Rodríguez informó que 24 países enviaron ayuda a Venezuela tras el doble terremoto que dejó 1.430 muertos - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Rodríguez señaló que durante la última noche los operativos rescataron con vida a un niño de 11 años que había quedado atrapado entre estructuras colapsadas. “En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, escribió la mandataria en sus redes sociales. El último balance oficial elevó a 3.238 la cifra de heridos y a 3.142 las familias damnificadas.

Desde el Gobierno de Colombia, se activó las capacidades del Sector Defensa para apoyar al país vecino en las labores de atención a los afectados por el desastre natural.

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias”, expresó Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia.

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Pedro Sánchez anunció la activación de capacidades del Sector Defensa para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia en Venezuela. - crédito @PedroSanchezCol/X

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, la respuesta colombiana se está articulando con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad encargada de coordinar las acciones de atención y respuesta frente a emergencias.

“Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD, para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos. Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD”, indicó.