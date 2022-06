Este era el millonario sueldo que Mario Alberto Yepes ganaba como encargado de las selecciones Colombia en la FCF

Mario Alberto Yepes seguirá trabajando con la Federación Colombiana de Fútbol. Foto de Colprensa.

Esta semana, a través de un comunicado de prensa, la Federación Colombiana de Fútbol informó que Mario Alberto Yepes dejará de formar parte de su equipo de trabajo tras finalizar su vinculación por común acuerdo.

“La Federación Colombiana de Fútbol y Mario Alberto Yepes han decidido por mutuo y común acuerdo finalizar el contrato correspondiente al ciclo que se inició en 2019.

La FCF estará siempre agradecida y orgullosa de nuestro capitán, quien demostró una vez más ser un líder y una excelente persona, cuyas cualidades estuvieron nuevamente al servicio de nuestras selecciones.

Le deseamos a Mario el mejor de los éxitos en su futuro próximo, en unión de su familia”.

La salida del exfutbolista se da dos meses después de que la selección Colombia no consiguiera el objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022, que terminó con la destitución del entrenador Reinaldo Rueda. Semanas antes de que se concretara la eliminación del equipo, ya circulaban rumores de que Yepes dejaría su cargo.

Ahora sin él, la FCF se ha liberado de un alto salario. En su momento, el periodista Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena2, se refirió a la situación de Mario Alberto Yepes y su situación tras la salida de Reinaldo Rueda. “¿Qué hay de la vida de Mario Alberto Yepes? Porque hasta el momento hemos hablado de técnicos, jugadores y dirigentes, pero hay un tipo extraño a la sombra. ¿Cuál es su función?, ¿cuál es su aporte?”.

Vélez señaló que Yepes estuvo a la sombra de Queiroz, en su momento, y que habría buscado figurar como una especie de tercer entrenador. Rueda no le correspondió como debió y lo cierto es que la influencia del exfutbolista fue poco notoria durante su gestión.

Según él, eran 50 millones de pesos mensuales los que recibía Mario Alberto Yepes por su trabajo. “¿Para qué sirve?, ¿su trabajo es el de la hormiga en beneficio de terceros?, ¿su presencia filtra información privilegiada?, ¿es un caballo de Troya?, ¿sus nexos con personas como Córdoba y demás apunta a qué?”.

El periodista aseguró que ese puesto fue inventado para él, que no existía antes. “Está en las actas del Comité Ejecutivo de la Federación, desde el primer día Álvaro González (presidente de la División Aficionada del fútbol) le advirtió que no era buena idea, quedó consignado y se ha repetido varias veces. Mañana no se vayan a quejar, pero sería bueno ponerle la lupa a lo que ha hecho en la Federación”.

Mario Alberto Yepes se retiró del fútbol profesional en 2016, con 40 años. Fue el capitán de la selección Colombia durante su última etapa y fue campeón de la Copa América en 2001. Tras 21 años, colgó los güayos, después de haber vistido las camisetas de Cortuluá, Rionegro, Deportivo Cali, River Plate de Argentina; Nantes y Paris Saint Germain de Francia; Chievo Verona, AC Milan y Atalanta de Italia, y San Lorenzo de Argentina. En su momento, fue uno de los mejores defensores centrales del mundo.

Es uno de los jugadores que ha vestido más veces la camiseta del equipo tricolor, junto a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Leonel Álvarez, entre otros nombres. Su actuación en el Mundial de Brasil 2014 es quizá una de las más recordadas por los colombianos, especialmente por el gol que le anularon ante el equipo anfitrión. Todo el mundo ha bromeado con la frase “era gol de Yepes”.

Tras su retiro, fue el técnico del Deportivo Cali y luego asumió este cargo en la FCF, del cual se retiró en la semana.

