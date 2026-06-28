Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, envió mensaje a firmantes del Acuerdo de Paz de cara a Gobierno De la Espriella

El anterior jefe guerrillero solicitó unidad en la defensa de todo los que se pactó en 2026 - crédito @TimoComunes/X

El exjefe de las Farc, firmante del Acuerdo Final de Paz y director del partido político Comunes, Rodrigo Londoño, dirigió un mensaje a quienes suscribieron el pacto de 2016, frente a la incertidumbre que, según él, genera la postura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, frente a la implementación de los compromisos alcanzados en La Habana una década atrás.

El exjefe guerrillero manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente electo, que anunció su intención de desconocer el acuerdo, así como la posibilidad de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Rodrigo Londoño, director del partido Comunes y exjefe de las Farc - crédito Colprensa

En su reflexión pública en un video publicado en su cuenta de X, Londoño sostuvo: “Compañeras y compañeros firmantes, camaradas todos, cálido y fraterno saludo esperando que se encuentren bien. Estamos con una gran incertidumbre generada por lo planteado por el presidente electo frente al acuerdo de paz firmado en el 2016, que lo va a desconocer, estigmatiza a quienes lo firmamos y otras amenazas como acabar con la JEP, columna vertebral del acuerdo”.

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El anterior líder subversivo, conocido en su momento como “Timochenko”, aseguró que “el acuerdo está incluido en la Constitución Política de Colombia. Todo funcionario público, incluido el presidente, están obligados a cumplir la Constitución”. De la misma manera, exaltó el carácter internacional del acuerdo, reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y depositado en Berna, Suiza.

“Lo más importante, está en los corazones de millones de colombianos convencidos que las diferencias de nuestra sociedad se deben dirimir a través del diálogo y la concertación, no con violencia. El reto es de mucha envergadura: defender el acuerdo y trabajar por la implementación en su letra y espíritu, como nos comprometimos ante Colombia y el mundo, y como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos diez años”, dijo.

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Rodrigo Londoño envió un mensaje a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 - crédito @TimoComunes/X

Rodrigo Londoño solicitó en su mensaje defender la implementación integral del acuerdo y reiteró que “las diferencias de nuestra sociedad se deben dirimir a través del diálogo y la concertación, no con violencia”.

“No estamos solos”: Rodrigo Londoño

Además, llamó a consolidar la unidad entre los firmantes y las organizaciones comprometidas con la paz: “Debemos de poner las desavenencias y roces que se han presentado en estos diez años. La unidad es la clave de la victoria”.

Sugirió que los defensores del Acuerdo de Paz que le ameritó un premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos no están solos, representados por el respaldo electoral que recibió la candidatura de Iván Cepeda:

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“Tenemos muchos aliados, no estamos solos. Hay que consolidar las organizaciones que trabajan por la defensa del acuerdo y su implementación, las que el mismo acuerdo nos dio, incluido el partido. Debemos de poner las desavenencias y roces que se han presentado en estos diez años. La unidad es la clave de la victoria”, indicó.

La firma del acuerdo se registró en 2016 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos - crédito Coprensa

Londoño advirtió que retomar las armas sería un error político y personal, es decir, “mayor equivocación”: “Es un suicidio político e incluso personal. En estos momentos, en Colombia, esa vía no tiene futuro y lo hemos visto en estos diez años en quienes la han tomado. Organización y lucha debe ser nuestra consigna. Nada de aventuras”, continuó. Dijo también que se requiere “organización y lucha, que debe ser nuestra consigna. Nada de aventuras”.

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Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que la eliminación de este tribunal no puede realizarse mediante un decreto presidencial ni por decisión exclusiva del Ejecutivo.

“La JEP tiene dos actos legislativos y dos sentencias de la Corte Constitucional que garantizan su estabilidad. No cualquier reforma constitucional es válida, ya que no se pueden sustituir elementos esenciales de la Constitución”, explicó y también resaltó que la creación y funcionamiento de la jurisdicción involucró a las tres ramas del poder público.

Ramelli aclaró que una eventual eliminación de la JEP tendría graves consecuencias para las víctimas, los comparecientes y la estabilidad del Acuerdo de Paz.

“Las más de 300.000 víctimas que participan ante la jurisdicción verían afectada su expectativa de obtener decisiones definitivas y habría una crisis de seguridad jurídica para quienes se acogieron al sistema”, afirmó el magistrado.

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