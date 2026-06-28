Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

El rival de la siguiente ronda para Colombia será Ghana, mientras que para Portugal será Croacia - crédito Alberto Boal/EFE

La Selección Colombia empató 0-0 con Portugal en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el encuentro, los dirigidos por Néstor Lorenzo generaron las opciones más claras de gol. En los minutos finales, le anularon un gol a Davinson Sánchez por posición adelantada.

Por este motivo, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, y su máxima figura, Cristiano Ronaldo, destacaron el juego de la Selección Colombia.

l entrenador de Portugal, Roberto Martínez, y su máxima figura, Cristiano Ronaldo, destacaron el juego de la Selección Colombia - crédito Paul Childs/REUTERS

El entrenador español reconoció las dificultades que enfrentó su equipo durante los 90 minutos.

“Colombia es un equipo que le gusta crear duelos. Nosotros necesitamos controlar el juego, controlar el balón y no tomamos las decisiones acertadas”, señaló Roberto Martínez.

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El entrenador Roberto Martínez señaló que el planteamiento del conjunto sudamericano limitó la capacidad de los jugadores portugueses para imponer su estilo y aprovechar al máximo sus cualidades técnicas.

Martínez explicó que Portugal dispone de futbolistas capaces de administrar el balón con precisión y generar superioridad a través de la circulación, pero destacó que la presión y la intensidad defensiva de Colombia redujeron las opciones ofensivas de su equipo. Como ejemplo, el técnico mencionó al mediocampista Vitinha, a quien el desarrollo del partido le impidió desplegar plenamente sus condiciones técnicas.

“No pudimos llevar el partido donde queríamos y ahí es donde Colombia es más fuerte”, indicó el entrenador.

Martínez elogió el trabajo de Néstor Lorenzo al frente de la selección colombiana y consideró que el equipo se muestra consolidado, con una idea futbolística clara y un funcionamiento colectivo que le permite competir frente a adversarios de distintas características.

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Roberto Martínez elogió el trabajo de Néstor Lorenzo al frente de la selección colombiana y consideró que el equipo se muestra consolidado, con una idea futbolística clara y un funcionamiento colectivo que le permite competir frente a adversarios de distintas características - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

Para el entrenador español, este tipo de partidos representa una oportunidad de crecimiento para ambas selecciones y obliga a realizar ajustes tácticos pensando en las fases decisivas del torneo.

Cristiano Ronaldo también valoró que el encuentro exigió a su equipo mantener un alto nivel competitivo y consideró que el desempeño de Colombia respondió a las expectativas de un conjunto que aspira a avanzar en la Copa Mundial.

Las reflexiones del atacante coincidieron con el análisis realizado por Martínez, quien precisó la organización táctica, la presión y la capacidad colectiva del equipo sudamericano.

Detalles del partido

Colombia mostró una actitud ofensiva desde el primer minuto del partido, buscando generar peligro con un pase largo a Luis Díaz, quien intentó habilitar a Jhon Córdoba. Córdoba probó suerte al arco, pero el disparo salió desviado por encima de la portería de Diogo Costa.

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Durante los primeros compases, el equipo dirigido por Lorenzo supo aprovechar las debilidades defensivas de Portugal, especialmente en las jugadas aéreas y en un remate cruzado de James Rodríguez, que tampoco encontró destino de gol. En el medio campo, Gustavo Puerta destacó por su movilidad y por su marcación cercana sobre Vitinha.

Con el transcurso del juego, Portugal intentó ganar metros y adelantar sus líneas, aunque no logró inquietar a la defensa colombiana en los primeros pasajes. Cristiano Ronaldo estuvo siempre bajo la vigilancia de Jhon Lucumí, lo que limitó su participación.

La primera oportunidad clara llegó al minuto 16, cuando Jhon Arias condujo un contragolpe y habilitó a Córdoba, quien remató para que Costa despejara. Acto seguido, Luis Díaz tuvo otro intento, pero el arquero intervino nuevamente. La defensa portuguesa debió esforzarse para contener un disparo más de Arias.

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Tras la pausa de hidratación, el ritmo bajó, aunque Colombia continuó llegando con peligro, sobre todo por la banda derecha con Santiago Arias, quien se desmarcó varias veces tras pases profundos de Jhon Arias y James Rodríguez. El equipo mostró una dinámica distinta respecto a partidos anteriores, con constantes intercambios de posición en la ofensiva.

Una desatención de la defensa colombiana dejó a Bruno Fernandes en posición de remate dentro del área, obligando a Camilo Vargas a intervenir. Joao Félix dispuso de dos ocasiones más, pero el arquero colombiano respondió bien. Colombia replicó con remates de Gustavo Puerta y James Rodríguez, aunque Costa logró evitar el gol.

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Gustavo Puerta merodeó por el campo de juego cerando espacios y llevando la iniciativa en varios ataques de Colombia - crédito Paul Childs/REUTERS

En la segunda parte, el planteamiento se mantuvo: Colombia insistió en ataque, mientras Portugal no consiguió elaborar jugadas de peligro. Lorenzo realizó variantes ofensivas, dando ingreso a Luis Javier Suárez y Richard Ríos. Suárez estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate se fue desviado. Las llegadas de Colombia continuaron, aunque la falta de definición impidió romper el empate.

James Rodríguez y Luis Díaz dispusieron de nuevas opciones, pero la defensa lusa y el portero Costa mantuvieron el arco en cero. Ya sobre el final, un gol de Dávinson Sánchez fue anulado por fuera de juego, en una acción polémica. Colombia finalizó esta fase del torneo con siete puntos y enfrentará a Ghana en la siguiente ronda, mientras Portugal jugará ante Croacia.

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